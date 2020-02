Stade Rennais : ASSE, Bordeaux, LOSC… Holveck dément en bloc

true

L’Equipe annonçait mercredi que Nicolas Holveck était pressenti pour prendre la place d’Olivier Létang au Stade Rennais. Le directeur général adjoint de l’ASM plairait beaucoup à la famille Pinault, qui en aurait fait son candidat principal à la président du club breton.

Le quotidien sportif assurait également qu’il était encore trop tôt pour tirer de conclusions hâtives sur un dossier qui pourrait se décanter au plus tard à la trêve internationale fin mars. Le démenti d’Holveck, très courtisé, va dans ce sens ce jeudi.

Holveck n’a eu aucun contact avec le Stade Rennais

« J’ai lu et j’ai entendu qu’on parlait de moi à Rennes, mais en ce qui me concerne, je n’ai eu aucun contact avec les dirigeants ou les actionnaires de Rennes, a expliqué l’homme fort de l’AS Monaco dans les colonnes de Nice Matin. On a parlé de moi à Bordeaux il y a un an alors que je n’avais pas de contact avec eux, à Saint-Etienne cet été aussi, et même à Lille je crois récemment… C’est flatteur, mais je suis à l’AS Monaco. »