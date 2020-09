Stade Rennais : Camavinga met en lumière une faille qui plombe le FC Nantes

Rien n’est encore vraiment rentré dans l’ordre au FC Nantes. Alors que le mercato patine en ce qui concerne l’arrivée d’un avant-centre et d’un latéral gauche, Stéphane Ziani est venu noircir le tableau en rendant publique la faible connivence avec Christian Gourcuff en interne.

Ziani a mis le doigt là où ça fait le plus mal

L’entraîneur des U10 des Canaris a clairement mis les doigts dans la prise : oui, il y a bien un problème à la formation au FC Nantes. Cela devient un vrai souci quand on connaît la réputation historique du club nantais dans ce domaine et l’envie assumée de Waldemar Kita de la faire perdurer. En secret, le président du FCN doit regarder avec jalousie ce qui se fait au Stade Rennais, où le seul Eduardo Camavinga est une réussite colossale.

Le Stade Rennais donne une leçon de formation au FC Nantes

Formé au SRFC et lancé chez les pros il y a un an et demi, le milieu de 17 ans a intégré l’équipe de France et a même joué ses premières minutes contre la Croatie ce mois-ci (4-2). Forcément, cet exemple met le FC Nantes devant ses propres faiblesses. « Un jeune ne performe pas en L1 uniquement parce qu'il est talentueux, a récemment observé le twittos Blasinho. Le joueur performe avant tout parce qu'on l'a bien intégré et accompagné vers le haut niveau. Bon exemple : Camavinga Mauvais : Dabo, Basila Un problème majeur au FC Nantes. » Et il n'a pas tort.