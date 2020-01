OM, FC Nantes : Rongier et Girotto se ramassent devant Camavinga (Stade Rennais)

true

Olivier Létang l’a confirmé dimanche à Téléfoot : il veut garder Eduardo Camavinga le plus longtemps possible. Le président du Stade Rennais est conscient que son jeune milieu est suivi par les plus grands d’Europe (PSG, FC Barcelone, Real Madrid) mais il fermera la porte à toute offensive.

#Ligue1 Revoilà les bilans! Après la phase aller du championnat, le joueur qui a réussi le plus de tacles est… Eduardo Camavinga!@ecama10 pic.twitter.com/DMSx8yUIiA — Du Stade Aux Stats (@DSASofficiel) January 5, 2020

Après le mois de juin, il sera peut-être déjà temps de discuter de son avenir. En attendant, le présent du prodige de 17 ans est déjà très riche. Déjà très attendu à Marseille, Camavinga devrait d’ailleurs continuer à ratisser bon nombre de ballons en 2020.

Camavinga tacle mieux que Girotto et Rongier

Selon les statistiques émises par Opta, le milieu du Stade Rennais est le joueur qui a réussi le plus de tacles lors de la phase aller en L1 ! Il totalise ainsi 47 tacles, et pointe devant le stoppeur du FC Nantes Andrei Girotto (42) et le milieu de l’OM Valentin Rongier (40). Le Messin Habib Maïga et le Bordelais Otavio complètent le Top 5, ex aequo avec 39 prises. Vivement le retour du championnat dès vendredi… avec un alléchant Stade Rennais – OM au Roazhon Park (20h45).