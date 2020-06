Stade Rennais – FC Nantes: le derby 2020 a profondément marqué les esprits

true

Par son incroyable dénouement, le derby Rennes – Nantes (3-2) du 31 janvier dernier a été élu plus beau match de la saison en L1.

Célébrée comme un titre au Roazhon Park, « historique » pour Julien Stéphan, dramatique pour les Canaris, le dernier derby entre le Stade Rennais et le FC Nantes, enlevé par les Rouge et Noir dans le temps additionnel (3-2) a durablement marqué les esprits des supporters… Et pas seulement dans les deux camps concernés.

En effet, les internautes de « L’Equipe » ont élu le derby breton de la 22e journée comme le plus beau match de la saison. Avec 27% des suffrages exprimés le Rennes – Nantes devance le choc PSG – Monaco (3-3, 20e journée, 22% des votes) et l’Olympico remporté par l’OM face à l’OL (2-1, 13e journée, 20% des votes).

Le 31 janvier dernier, à l’issue d’un temps additionnel complètement dingue, le Stade Rennais avait retourné un match qui semblait perdu en une victoire improbable entre la 95e et la 97e minute de jeu.