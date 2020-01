Stade Rennais – FC Nantes : Stéphan se permet une petite blague sur Gourcuff avant le derby

true

Encore à fleur de peau au moment d’aborder son retour au Roazhon Park pour le derby breton entre le Stade Rennais et son FC Nantes vendredi (20h45), Christian Gourcuff a écourté sa conférence de presse hier. A la première question sur les Rouge et Noir, le technicien s’est levé et a poliment quitté la salle : « Je ne parlerais pas de Rennes », avait-il lâché.

« Si ça peut vous rassurer, je vais rester jusqu’au bout ! »

Présent face aux médias de la Piverdière ce jeudi matin, Julien Stéphan a été lancé sur l’attitude de son homologue… Et, s’il n’a pas voulu rentrer dans le détail, le coach rennais s’est quand même permis une petite boutade : « Je n’ai pas de commentaire particulier à faire. C’est un ressenti personnel. Si ça peut vous rassurer, je vais rester jusqu’au bout! Posez-moi les questions que vous voulez ».

Mais hors de question pour Stéphan de manquer de respect à Christian Gourcuff. L’intéressé est clair sur ce point : « Je n’ai plus de contact avec Christian. Ça ne m’a pas empêché de le revoir avec beaucoup de plaisir avant le match aller. J’en avais un peu moins après le match parce qu’il nous avait battu. Je vais le recroiser demain avec beaucoup de plaisir. C’est quelqu’un que j’ai connu à Lorient, ici , que j’ai regardé travailler. Ces personnes-là – qui m’ont donné de l’expérience, de leur vécu et de leur richesse personnelle – j’en garderai forcément un bon souvenir quoi qu’il arrive ».