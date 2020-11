Stade Rennais - Girondins (0-1) : Stéphan va faire payer tous les coupables

C’est bien connu : c’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures confitures. Selon L’Équipe, Julien Stéphan devrait ainsi mettre à profit ce dicton dès demain en Ligue des champions contre Chelsea (18h55). Steven Nzonzi, ménagé vendredi, devrait revenir en sentinelle, au cœur du 4-3-3 taillé pour le trio qu’il forme avec Eduardo Camavinga et Benjamin Bourigeaud).

En défense, l’incertitude tourne autour de Faitout Maouassa, absent des pelouses depuis le 19 septembre et qui ne figurait pas dans le groupe face aux Girondins de Bordeaux. Pas plus que l’énigmatique Dalbert, qui fait pour l’instant figure de raté du mercato estival.

Un retour au 4-3-3 est attendu contre Chelsea

En attaque, l’entraîneur du Stade Rennais dispose d’un large choix maintenant que M’Baye Niang a effectué son retour à la compétition. L’international sénégalais a remplacé Serhou Guirassy à la 78e minute contre le FCGB et devrait encore démarrer sur le banc face aux Blues. Au final, les derniers titulaires Brandon Soppy, Flavien Tait et Romain Del Castillo devraient être oubliés dans le onze de départ. Sans peut-être compter Martin Terrier et Adrien Truffert.

L’équipe probable selon L’Équipe : Gomis – Traoré, Da Silva (cap.), Aguerd, Truffert ou Maouassa – Bourigeaud, Nzonzi, Camavinga – Doku, Guirassy, Terrier ou Gboho.