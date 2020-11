Girondins : les cadres de Gasset auraient tous lâché avant le Stade Rennais !

La confession est quelque peu inquiétante et résume de toute façon l’impression générale laissée par les Girondins de Bordeaux depuis le début de cette saison : ils n’y sont plus ! Nicolas Paolorsi, journaliste de RMC Sport, affirme en effet que les tauliers de Jean-Louis Gasset ne donnent plus l’impression d’être concernés par quoi que ce soit au sein-même de leur club.

« Il y a des mecs qui sont en train de lâcher, des cadres qui sont en train de lâcher. Ce qui faisait la force de ce groupe, c’est que c’est un groupe qui vit bien mais il y avait toujours un peu les cadres qui tiraient les autres vers le haut. Là, même les cadres, tu sens qu’ils sont en train de se dire qu’il n’y a rien à faire », explique notre confrère dont les propos sont relayés par Girondins4Ever.

Jean-Louis Gasset avait déjà mis l’accent sur cet état d’esprit fragile avant la trêve internationale. « Les gens vivent dans le passé, rappelle Paolorsi. Gasset a dit que depuis qu’il était arrivé tout le monde lui parle d’il y a 10 quand ils ont été champion avec Laurent Blanc mais personne ne lui a parlé de cette équipe. Ca résume bien ce qui se passe actuellement à Bordeaux. »