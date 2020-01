Stade Rennais : l’OM a fini de hanter les Rennais

true

La claque reçue devant l’OM vendredi est déjà du passé pour le Stade Rennais. Battu vendredi par Marseille (0-1), le SRFC a montré à Nîmes, hier soir, sa capacité de réaction en s’imposant grâce au réalisme de Adrien Hunou (1-0). Cette victoire remet le Stade Rennais à cinq points de l’OM au classement, ce qui suffit au bonheur des joueurs de Julien Stéphan.

« Après Marseille, on l’avait encore mauvaise »

« On voulait rebondir après Marseille, on l’avait encore mauvaise, glisse dans L’Équipe le latéral gauche Faitout Maouassa. On a bien fait les choses dans ce genre de match où il faut montrer de la combativité. » Son coéquipier Joris Gnagnon était à peu près sur la même ligne. « On avait à cœur de se racheter, même si ce n’est pas un match très bien joué de notre part », a-t-il ajouté.

20 – Julien Stéphan n’a eu besoin que de 43 rencontres pour atteindre les 20 succès avec Rennes en Ligue 1 (11 nuls, 12 défaites), un record de précocité pour un entraîneur dans l’histoire du club. Druide. @staderennais pic.twitter.com/I86Hau6z0d — OptaJean (@OptaJean) January 15, 2020

Stéphan, lui, se voulait plus pragmatique. « On a été très pragmatique et réaliste. On va s’en contenter, a souligné le coach du Stade Rennais. C’est une bonne opération comptable. On est de plus en plus solide et de mieux en mieux organisé. On a retrouvé de l’efficacité sans avoir énormément de situations et puis on fait un match intelligent et cohérent. »