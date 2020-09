Stade Rennais - Mercato : Camavinga aurait déjà sa place au PSG

La hype Eduardo Camavinga n’est pas prête à s’essouffler au Stade Rennais. S’il est vrai que le milieu du Stade Rennais est un peu en dedans depuis son passage en équipe de France, son niveau reste excellent quand on sait qu’il n’a encore que 17 ans.

Avec cinq ballons grattés par match, ses statistiques en Ligue 1 sont par exemples celles d'un joueur d'élite. « Pour avoir occupé ce poste, il s'agit surtout de sentir les coups, et Camavinga a toujours la bonne anticipation, c'est cela le plus important. Il me fait penser à un Thiago Motta en accéléré », lance Luis Fernandez dans les colonnes de France Football.

Pour Gourvennec, Camavinga serait titulaire au PSG

En reliant Camavinga au PSG, Fernandez ne fait pas si bien dire puisque le milieu international du Stade Rennais fait partie des cibles du club de la capitale. Pour Jocelyn Gourvennec, l’intéressé y aurait déjà sa place. « Comme il s'informe, il a toujours un temps d'avance, décrypte l'ancien numéro 10 du Stade Rennais. C’est pour ça qu'il fait presque toujours les bons choix. À son âge, c'est extrêmement rare. Il a une excellente qualité de passe, de renversement de jeu, un superbe toucher de balle, il sait dribbler, marquer, il a tout ce garçon ! Et puis, il est très intelligent tactiquement. Il pourrait jouer partout, même si c'est dans le cœur du jeu qu'il est le meilleur.» «Pour moi, aujourd'hui, il pourrait être titulaire au PSG. »