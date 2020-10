Stade Rennais - Mercato : Maurice a finalisé une piste creusée à l’OL

La meilleure recrue du Stade Rennais, c’est peut-être lui : Florian Maurice. Depuis son arrivée en Bretagne cet été, l’ancien directeur sportif a poursuivi la montée en puissance des Rouge et Noir en réalisant un mercato très solide.

Mardi, Maurice a même fait acte de présence pour la présentation de ses dernières recrues Dalbert, Alfred Gomis et Daniele Rugani. Sur le défenseur italien de la Juventus Turin, le directeur sportif du Stade Rennais a glissé une petite anecdote qui va rappeler des souvenirs à l’OL.

Maurice a en effet indiqué qu'il le suivait « depuis très longtemps » et qu'il avait même « alerté aussi sur son profil quand il était à Lyon. » Prêté par la Juventus Turin, Rugani a avoué qu’il avait de son côté été convaincu par Stéphan et Maurice, mais aussi par Gianluigi Buffon et Adrien Rabiot, ses coéquipiers dans le Piémont.