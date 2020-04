Stade Rennais – Mercato : Niang dit oui à l’OM, l’affaire n’est pas gagnée

true

Convoité par l’OM au mercato, M’Baye Niang (Stade Rennais, 25 ans) ne serait vraiment pas contre l’éventualité d rejoindre le club phocéen cet été.

Le départ d’Olivier Létang de la présidence du Stade Rennais n’a pas été digéré par tout le monde au sein du groupe breton. Si le capitaine Damien Da Silva était très affecté par la nouvelle, M’Baye Niang fait aussi partie de ceux qui ont été peinés de le voir partir par la petite porte. L’attaquant sénégalais avait même lancé un message sur Twitter pour rappeler tout ce que devait le SRFC à l’ancien dirigeant du PSG. Déjà convoité par l’OM, on peut imaginer que le départ de Létang a simplement accéléré l’envie du buteur de 25 ans de rejoindre le club phocéen.

« L’intérêt de l’Olympique de Marseille, c’est flatteur pour moi, a expliqué dimanche soir Niang dans un échange sur les réseaux sociaux. Cela signifie que je fais de belles choses. Si demain on me dit que l’OM me veut, la question elle se pose, tu réfléchis parce que Marseille c’est un grand club, c’est un club qui mérite d’être respecté en France. A la fin de la saison, s’il y a un club comme l’OM, je ne serai pas insensible. »

« Il va falloir trouver le financement… C’est pas gagné ! »

L’intérêt de l’attaquant du Stade Rennais pour l’OM n’a jamais vraiment fait de doutes. Le club phocéen jouera de plus peut-être la Ligue des champions la saison prochaine et sa compagne Emilie Fiorelli est native de la cité phocéenne. Le nœud du problème vient finalement du SRFC, qui ne devrait pas lâcher son international sénégalais pour moins de 20 M€. « En gros Niang veut signer à l’OM, va falloir trouver le financement… C’est pas gagné ! », a rappelé Nabil Djellit sur Twitter. Souvent taquin avec l’OM, le journaliste de France Football n’a cette fois-ci pas vraiment tort.