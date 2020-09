Stade Rennais - Mercato : pourquoi l’OL a fait volte-face pour Reine-Adélaïde

Joachim Andersen pourrait bien être le prochain joueur à quitter l’OL cet été. Si c’est le cas, les Gones pourront se féliciter de leur grande lessive du mercato. D’autres départs pourraient néanmoins suivre et n’étaient pas forcément prévus au début du mercato.

On pense ici à Memphis Depay ou plus sûrement à Jeff Reine-Adélaïde. Fermé devant la perspective de céder Jeff Reine-Adélaïde au Stade Rennais, l’OL aurai désormais changé son fusil d’épaule dans ce dernier dossier dans le but de rééquilibrer ses finances.

« L'OL a besoin de vendre pour près de 100 M€ pour équilibrer ses comptes, assure L’Équipe ce jeudi. Avec déjà environ 48 M€ récoltés cet été, il s'en approcherait si JRA partait pour 25... » Le Stade Rennais sait ce qu’il lui reste à faire pour boucler un dossier qui fait l’unanimité en interne.