Stade Rennais - OL (2-2) : Pierre Ménès a étiqueté le sauveur des Gones, Aulas sort du bois

Le Lyon n’est pas mort samedi soir. Après avoir été menés de deux buts par une solide équipe du Stade Rennais, l’OL a réussi à égaliser dans le money time grâce à deux buts coup sur coup de Memphis Depay et Jason Denayer (2-2).

« Le champion d’automne lyonnais est allé arracher un nul inespéré sur la pelouse de Rennes, analyse Pierre Ménès sur son blog. Pendant 70 minutes, les Bretons ont dominé les débats. À ce moment-là, l’OL semblait très mal embarqué. Après une longue série de matchs séduisants, les hommes de Garcia se montraient décevants, maladroits techniquement et surtout peu motivés, ce qui sera peut-être un motif de questionnement avant d’être une véritable inquiétude pour les prochains matchs. »

Aulas n'oublie pas Houllier

Le facteur X a alors surgi pour sauver l’OL : Depay. « Comme souvent, c’est une inspiration géniale de Memphis qui a relancé la machine, avec un enchaînement contrôle poitrine-volée du droit au ras du poteau, poursuit le consultant de Canal+ sur son blog. Le Néerlandais est vraiment le facteur X de cette équipe et l’a démontré trois minutes plus tard avec un centre vicieux pour la tête de Denayer qui a profité d’une très mauvaise sortie de Salin pour égaliser. Lyon est donc champion d’automne avec 40 points et une seule défaite, une performance de choix. »

En parallèle, Jean-Michel Aulas a félicité l’OL ce dimanche sur Twitter : « Bravo pour ce titre de champion d’Automne que nous dédions à notre ami Gérard Houiller, avec une pensée spéciale pour tous nos supporters privés de stade et de contact avec toute l’équipe. »