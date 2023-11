Stade Rennais – OL : Genesio justifie son coup de sang et lâche une pique sur le staff de Grosso

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Fait assez rare pour être souligné : face à l’extrême tension autour de sa situation et alors qu’il se branchait avec le staff de Lyon avant la pause, Bruno Genesio a complètement perdu les pédales à la mi-temps de Rennes – OL (0-1), manquant d’en venir aux mains avec l’un des adjoints de Fabio Grosso.

« Vaccariello ? Il est jeune et apprend encore son métier »

Alors que, dans un premier temps, certains pensaient à un accrochage avec Rémy Vercoutre, c’est bien avec le préparateur physique italien Francesco Vaccariello que Genesio a manqué de se battre. « Tu fermes ta gueule, t’es pas chez toi, t’es pas à Lyon », a notamment lâché le coach rennais dans des images captées par Canal+ et qui ont fait le tour de la toile.

"Tu fermes ta g*ule, t'es pas à Lyon ici ! 🤬"



Ça a chauffé entre Bruno Génésio et le staff de l'OL à la mi-temps du match entre Rennes et les Gones 😳#SRFCOL | #Ligue1UberEats pic.twitter.com/aaOcGqu2JE — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 12, 2023

Calmé par Fabio Grosso à la pause et revenu plus serein en deuxième période, Bruno Genesio est revenu sur son coup de sang lors de l’après-match, plaidant une erreur de jeunesse … du membre du staff lyonnais. « Il n’y avait pas de nervosité avec le banc de l’OL, seulement avec un adjoint. On s’est expliqué. Il est jeune et apprend encore son métier », a conclu l’ancien entraîneur de Lyon, tournant la page sur cette ultime pique sur le manque d'expérience de l'adjoint de Grosso arrivé de Frosinone.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life