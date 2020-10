Stade Rennais, OL - Mercato : Maurice se paye Aulas pour Reine-Adélaïde !

La promesse de Jean-Michel Aulas n’a pas tenu très longtemps. Le président de l’OL disait pourtant la semaine dernière que le mercato lyonnais serait bouclé au plus tard vendredi à minuit. Il faut croire que JMA a des soucis de calendrier puisque le mercato lyonnais s’est bien achevé trois jours plus tard avec une activité non feinte de son club. L’OL a ainsi pu se séparer de Jeff Reine-Adélaïde, désireux de s’émanciper ailleurs pour gagner en temps de jeu.

Bien après le Stade Rennais, l’OGGC a ainsi enclenché des discussions sur la faisabilité de son arrivée et ont fini par tomber d’accord sur un prêt d’un million avec une option d’achat non obligatoire de 25 M€. « L’OL se montrait, de son côté, content de se séparer enfin d’un élément dans un secteur très fourni », peut-on lire dans le quotidien sportif.

« Je ne suis pas sûr que Lyon aurait fait le même geste pour nous »

Le montage en question est justement pointé du doigt par Florian Maurice. « On a suivi le dossier Jeff Reine-Adélaïde, a-t-il soufflé en conférence de presse. Je ne pouvais pas non plus ramener tous les joueurs de Lyon (sourire). Il est parti en prêt à Nice, je ne suis pas sûr que Lyon aurait fait le même geste pour nous. » Aulas devrait apprécier le sous-entendu.