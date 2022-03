Stade Rennais, OL, OM : Benoît Cheyrou livre ses trois coups de cœur de Ligue 1

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Consultant pour Prime Vidéo, Benoît Cheyrou fait partie des têtes de gondole du projet Amazon. Un consultant avisé avec un œil aguerri sur une Ligue 1 qu'il a beaucoup fréquenté, que ce soit au LOSC, à Auxerre ou à l'OM et pour lequel il garde un œil avisé.

Lancé par Foot Mercato sur les joueurs qui ont le plus attiré son attention, le petit frère de Bruno Cheyrou a porté son regard sur Rennes, sur Lyon … Et sur Marseille évidemment. Toujours avec un regard porté vers les joueurs de l'ombre plutôt que sur les stars :

« Je suis sous le charme de Benjamin Bourigeaud (Rennes) par exemple. Il n'est pas très médiatisé, il est sous-coté. C'est peut-être le joueur le plus utilisé au Stade Rennais, qui peut jouer à plusieurs postes, qui est endurant, intelligent, avec un super pied droit. J'ai aussi vu Castello Lukeba (OL), qui m'a impressionné par sa faculté à être concentré à ne pas faire d'erreur pour un jeune défenseur central et inexpérimenté. J'ai envie de mettre en valeur ces joueurs, plutôt que ceux dont on a l'habitude de parler. À l'OM, par exemple, Luan Peres n'est pas très médiatisé, pas très fantasque, mais il fait très bien son boulot. Quand il n'est pas là, ça se voit. Je veux mettre en valeur des choses qui paraissent simples, qui sont moins vues du grand public, avec mon vécu de joueur ».

