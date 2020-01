Stade Rennais – OM (0-1) : les Rennais remontés contre les Marseillais ?

true

L’OM a réussi un sacré coup de force vendredi au Roazhon Park. Malgré une ambiance hostile et une domination du Stade Rennais en seconde période, les hommes d’André Villas-Boas ont su faire front et même inscrire le seul but de la partie grâce à Kevin Strootman (1-0).

Benjamin Bourigeaud : « C’est sévère parce qu’on prend un but sur un détail. On le savait. On a manqué d’efficacité devant. […] On fait une deuxième mi-temps serieuse, c’est dommage mais il faut continuer avec cet état d’esprit. » #SRFCOM pic.twitter.com/BjZP3y5XSw — Anthony Etienvre (@anthonyetienvre) January 10, 2020

Bien placé sur un coup-franc de Dimitri Payet, le milieu néerlandais n’a laissé aucune chance au méritant Édouard Mendy (82e). Tout n’a pas été parfait pendant 90 minutes pour les joueurs de l’OM mais ils ont su cadenasser Eduardo Camavinga et M’Baye Niang, sans doute les deux meilleurs Rennais.

« Marseille, ils ont voulu blesser »

Du côté du club breton, le vestiaire ne semble pas effondré par ce résultat, même s’il reste frustrant. « C’est sévère parce qu’on prend un but sur un détail. On le savait. On a manqué d’efficacité devant, a noté Benjamin Bourigeaud au micro d’Ouest France. On fait une deuxième mi-temps sérieuse, c’est dommage mais il faut continuer avec cet état d’esprit. »

Damien Da Silva était bien plus remonté par l’attitude agressive des joueurs de l’OM, qui ont notamment ciblé Eduardo Camavinga sur le terrain. « Il y avait beaucoup d’agressivité parce que Marseille met beaucoup d’impact, ils ont voulu blesser, faire mal à des joueurs importants de notre équipe », a-t-il accusé après la rencontre.