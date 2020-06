Stade Rennais, OM – Mercato : un ancien du LOSC pourrait débloquer le dossier Niang

Il ne fait plus aucun mystère que l’OM intéresse M’Baye Niang. L’attaquant sénégalais du Stade Rennais ne cache plus son intention de poser ses valises à Marseille cet été et son discours ne manque d’ailleurs pas d’agacer Julien Stéphan.

Les deux hommes seraient d’ailleurs arrivés à un point de non retour, qui aurait fait vider son casier à Niang. Si ce dernier (25 ans) devait être amené à quitter la Bretagne, le SRFC se serait déjà mis en quête de son remplaçant. Samedi, on apprenait ainsi que Florian Maurice creusait la piste menant à Odsonne Edouard (Celtic Glasgow, 22 ans).

Bien qu’onéreuse et compliquée, celle-ci serait la priorité absolue du nouveau directeur technique du Stade Rennais. Un autre nom fait surface en cas de départ de Niang : Sehrou Guirassy (24 ans). L’attaquant du SC Amiens, passé par le LOSC, plairait aux dirigeants bretons et aurait même déjà discuté avec ces derniers. Semon Goal, les négociations devraient se poursuivre. Guirassy est lié à l’ASC jusqu’en juin 2022, avec qui il a marqué neuf buts et délivré une passe décisive en 23 matches de Ligue 1 cette saison.

#RealMadrid are in advanced talks with Eduardo #Camavinga’s agent for 5-years contract. #Rennes ask €80M to sell him and would like to keep him on loan for another year. Also ManUnited are interested in him, but Blancos are in pole. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 7, 2020