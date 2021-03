OM - Stade Rennais : état des joueurs, les solutions, Marseille, Sampaoli, Genesio avait des choses à dire

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

C'était le second rendez-vous de Bruno Genesio face aux médias. Après sa présentation officielle, en fin de semaine dernière, le nouveau coach du Stade Rennais était cette fois attendu pour évoquer le match contre l'OM.

L'effectif

"On a deux joueurs suspendus avec Traoré et Martin. Sinon, tout le monde est présent. J'ai trouvé un groupe concerné, touché mais combattif. Prêt à casser la spirale négative et à aller chercher une qualification européenne. La 5e place est accessible, notamment si on bat Marseille mercredi soir. C'est tout à fait jouable."

Le Vélodrome et l'OM

"Regrettable qu'on ne trouve pas la ferveur du public marseillais. C'est toujours un bon moment d'aller jouer là-bas. Ils ne sont pas bien, c'est la vie de chaque club. Eux-aussi doivent surmonter ça. Le match de Coupe de l'OM ? C'est un contexte particulier. Il y a de la sur-motivation chez le petit. Le visage de l'OM ne sera pas le même contre nous, j'en suis convaincu. Un match charnière ? L'idéal serait de prendre trois points, oui. Mais on se doit de repenser au jeu aussi. De plaisir. C'est ce que l'équipe doit retrouver. Ne pas être obnubilée par le résultat."

L'état du groupe

"J'ai eu des entretiens individuels et une prise de parole collective. Avant moi, et je le répète, des choses ont été faites et bien faites. Là, depuis trois jours, on cherche à ajuster certaines choses. Il n'y aura pas de révolution, c'est clair. Le groupe est combattif, il y a une prise de conscience difficile. 5 défaites consécutives, c'est dur. On se doit de transmettre de bonnes émotions et avoir un discours positif. J'insiste beaucoup là-dessus. On se doit aussi de concerner tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas ou ne seront t pas dans le groupe. Je n'ai pas encore arrêté ma composition d'équipe, et je ne sais pas qui sera le capitaine non plus. Je devrai aussi sortir certains joueurs de leur zone de confort. L'équipe doit retrouver un peu de folie, tout en gardant un véritable équilibre."

Sampaoli

"C'est un guerrier, il a des idées de jeu arrêtées. C'est souvent tourné vers l'offensive. Il prend son groupe demain, mais avec lui, on sait un peu à quoi s'attendre."