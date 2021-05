Stade Rennais – PSG (1-1) : Pochettino annonce des décisions radicales, Genesio ne polémique pas

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

S'il estime que le titre n'est « pas encore » perdu et qu'en football « tout peut se passer », le discours de Mauricio Pochettino après Stade Rennais – PSG (1-1) ne laissait pas de place au doute. L'Argentin est remonté : « Ce n'est pas un problème de qualité ou d'attitude. On n'a pas été meilleurs que Rennes pendant les 90 minutes et on n'a donc pas mérité la victoire sur l'ensemble de la rencontre ».

Pochettino : « Des décisions à prendre en vue de la saison prochaine »

« On connaît tous l'importance de Kylian, mais il ne faut pas penser que c'est une absence qui a fait la différence. Concernant l'élimination, dans un club comme le nôtre, cela ne doit pas avoir d'influence. Si c'est le cas, on devra se pencher sur le problème à l'avenir. C'est une saison avec beaucoup de hauts et de bas. On devra s'en servir pour la suite. Clairement, il y aura des décisions à prendre pour améliorer l'équipe en vue de la saison prochaine », a-t-il ajouté, laissant augurer un petit coup de balai dans l'effectif.

Genesio a vu un Paris moyen

De son côté, Bruno Genesio n'était pas peu fier de ses hommes … Mais il a aussi noté la faiblesse de Paris sur ce match : « On a senti qu'ils n'étaient pas bien, qu'il y avait la place pour gagner. On a eu beaucoup d'occasions en seconde période, mais en face, il y a de grands joueurs et un grand gardien qui a permis à son équipe de rester dans le match. je pensais qu'ils auraient une réaction plus forte après notre égalisation (...) Si on peut reproduire ce type de contenu sur les deux prochaines journées, je pense qu'on sera récompensés ».

Alors que beaucoup fustigent le penalty cadeau offert au PSG et à contrario la sanction oubliée contre Danilo dans l'autre sens, le coach rennais refuse de trop en faire sur l'arbitrage : « On a deux décisions qui ne nous sont pas favorables. Maintenant, j'en ai déjà parlé à Bordeaux le week-end dernier (0-1), je n'ai pas l'habitude de critiquer. Je pense même qu'on manque de maturité sur l'occasion du penalty, car si on relance très vite, c'était la mi-temps. On peut être plus malin et on n'aurait pas parlé de cette probable erreur ».