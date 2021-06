Stade Rennais, RC Lens – Mercato : Maurice raye plusieurs pistes... dont Loïc Badé !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Comme révélé par Ouest-France hier, le RC Lens a rejetté l'offre du Stade Rennais concernant Loïc Badé (21 ans). Si les Bretons étaient prêts à offrir 12 M€ (+ 3 M€ de bonus) afin de récupérer l'ancien Havrais, les Sang et Or ont placé la barre beaucoup plus haut, à 25 M€. La raison de ce tarif prohibitif ? Lens n'est pas spécialement vendeur et provisionne les 20% d'indemnités dûs au HAC dans le transfert futur de son taulier de défense (qui plait en Angleterre).

Badé trop cher, Saïss et N'Koulou pas le bon profil

Même si la Voix du Nord emploie le conditionnel pour siffler la fin de cette piste, Ouest-France est catégorique : le Stade Rennais n'ira pas au delà sur le dossier. Surtout « pour un joueur qui n’a qu’une saison de Ligue 1 derrière lui et n’est pas international espoir ».

La piste Badé est donc bel et bien refermée au même titre que les dossiers Romain Saïss (Wolverhampton, 31 ans), Nicolas N’Koulou (Torino, 31 ans) et probablement Jhon Lucumi (Genk, 22 ans). Les recherches de Florian Maurice se sont affinées : il cherche un axial droitier, plutôt jeune et – contrairement à Nayef Aguerd - non sélectionnable pour la CAN en janvier prochain. A l'exception de Loïc Badé, la plupart des pistes étaient gauchères...