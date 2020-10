Stade Rennais : une opportunité inespérée s’ouvre pour M’Baye Niang !

Dans l'optique de la C1 mardi, le Stade Rennais ne s’est qu’à moitié rassuré vendredi à Dijon. En ouverture de la 7e journée de L1, les hommes de Julien Stéphan ont donné l’impression de ne jouer qu’une période et c’est logiquement qu’ils sont repartis de Bourgogne avec un seul point au compteur (1-1).

Surtout, le Stade Rennais a manqué de tranchant dans le domaine offensif, un secteur dans lequel Sehrou Guirassy avait pourtant brillé depuis son arrivée cet été. Face au Dijon FCO, l’ancien buteur du LOSC est resté muet et a même déçu pour la première fois.

Un coup de mou à prévoir pour Guirassy ?

« Esseulé en pointe, il n'a pas vu beaucoup de ballons arriver et a fini par s'agacer, relate L’Équipe qui lui a infligé la note de 4/10. C'est aussi parce qu'il s'énerve et se désintéresse du ballon que le contre dijonnais est parti, pour aboutir au but de Baldé (54e). Il provoque l'énorme erreur d'Allagbé à la 70e. Remplacé par Hunou (81e). » Ce coup de mou de Guirassy semble arriver à point nommé pour M’Baye Niang, qui pourrait être relancé par Stéphan après s’être retapé physiquement. Après son faux départ à l’ASSE, la balle est désormais dans son camp.