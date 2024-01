Stéphan galère avant Nice, une recrue force son arrivée au LOSC, forcing pour Nyamsi

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Stade Rennais : casse-tête pour Julien contre l'OGC Nice

Julien Stéphan, le coach rennais, devra se passer de Nemanja Matic, Amine Gouiri et Lorenz Assignon pour la réception de l’OGC Nice (samedi, 21 h au Roazhon Park), alors que Christopher Wooh est à la Coupe d’Afrique des Nations avec le Cameroun.

LOSC : Cabella vise une coupe

Rémy Cabella (33 ans) était l’invité de l’Affiche de la Semaine de la 1ère journée d’eLigue 1 Uber Eats. L'occasion pour lui d'évoquer ses objectifs avec le LOSC. "On est bien placé en championnat et on est encore engagé dans toutes les compétitions, la Conference League et la Coupe de France. On veut essayer d’accrocher l’Europe en championnat et aller le plus loin possible dans les deux coupes. Ce sont des belles compétitions qui méritent d’être jouées à fond et qui font partie de nos objectifs." Sur un plan personnel, l'ancien stéphanois, toujours muet cette saison en L1, a eu ces mots : "On essaie d’être performant. En championnat, c’est compliqué, mais c’est vrai qu’en Europe ça va mieux. On va tout faire pour débloquer le compteur."

🗣️ Cabella sur Zhegrova : "Il est incroyable, et c'est encore pire à l'entraînement. [...] C'est une bonne personne, il est foufou dans le vestiaire. Par contre, je ne vous conseille pas d'être face à lui au five, vous en avez pour 15 jours chez le kiné."

(@eLigue1UberEats) pic.twitter.com/Cjrqve0OlF — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) January 10, 2024

Le Lokomotiv Moscou en pole pour Nyamsi (Strasbourg)

À Strasbourg depuis l’été 2021, le défenseur central Gerzino Nyamsi (26 ans) intéresse le club russe du Lokomotiv Moscou qui négocie son transfert cet hiver., selon Le Parisien. Egalement approché par Burnley et Sheffield United, le joueur hésiterait à rejoindre la Russie vu le contexte politique.

Mais aussi...

LOSC : Borges force son arrivée à Lille

Selon Foot Mercato, Gonçalo Borges force pour venir au LOSC. Un accord a été trouvé avec le FC Porto pour un prêt payant avec une option d’achat inférieur à 20 millions. Cependant tout n’est pas encore fait, en effet l’entraîneur de Porto bloque le transfert de l’ailier.

FC Sochaux : Liénard arrive libre

Actuel cinquième de National à deux points du top 2 synonyme de montée, le FC Sochaux Montbéliard n'a pas perdu toute ambition de retrouver la Ligue 2 dès la fin de cette saison et a jeté leur dévolu sur Dimitri Liénard (35 ans). Libre depuis son départ de Bastia le 17 novembre dernier, l’ancienne figure du RC Strasbourg (2013-2023) s'est engagé jusqu'en 2025. Originaire de la région, Liénard apportera son expérience (340 matches en professionnel), sa polyvalence et sa patte aiguisée sur coups de pied arrêtés au groupe d'Oswald Tanchot.

Girondins : l’agent de se paye Riera !

Transféré à Atlanta (MLS), Stian Gregersen a décidé de quitter Bordeaux en raison de ses relations ombrageuses avec Albert Riera. « Le joueur ne voulait pas rester à cause de lui, insiste Blash Hosseini, le représentant du Norvégien, en rappelant les efforts consentis par son joueur depuis son arrivée à Bordeaux. Il a accepté de baisser son salaire lors de première saison en L2 et il est resté l'été dernier malgré la promesse de la direction de partir si le club ne montait pas. Il a toujours été loyal à l'égard de Bordeaux. Le problème, c'est Riera, qui a eu quelque chose contre lui dès le premier jour. Il lui a dit qu'il aurait de gros problèmes avec lui parce qu'il ne faisait pas progresser le ballon vers l'avant. C'était une menace. Ce n'est pas digne d'un club comme Bordeaux et de ses fans. » Sollicités par L’Équipe, le FCGB et Riera n'ont pas donné suite.

Et enfin...

LOSC : à Chambly en Coupe

Le stade Yves-du-Manoir étant en travaux pour les JO, le Racing Club de France a été contraint de trouver un stade pouvant accueillir son 16e de finale de Coupe de France contre le LOSC, le 21 janvier. Les enceintes où il joue ses matches de National 2 (Versailles et Boulogne- Billancourt) n’étant pas aux normes, le club francilien a retenu le stade de Chambly, équipe qu’il a battue en 32es de finale.

Toulouse FC : Keben vers Villarreal ?

Affaibli par les départs de Logan Costa et Moussa Diarra à la CAN, Toulouse pourrait perdre un autre défenseur d'ici à la fin du mercato. Villarreal s'est renseigné ces derniers jours sur la situation de Kévin Keben. Actuellement blessé, le Camerounais de 19 ans devrait être absent encore deux semaines environ, mais le club espagnol voit le jeune homme comme un élément d'avenir à intégrer progressivement sur cette seconde partie de saison. Villarreal envisage de soumettre sous peu une offre de prêt avec option d'achat au TFC.

