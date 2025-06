FC Barcelone Mercato : le cas Ansu Fati crispe de plus en plus le Barça

Ansu Fati est poussé vers la sortie par le FC Barcelone mais il est toujours là et le dossier semble dans une impasse…

Si le FC Barcelone est lancé dans l’opération Nico Williams (Athletic Bilbao), du côté des départs c’est le cas Ansu Fati (22 ans) qui occupe toutes les pensées, avec celui de Ter Stegen. Annoncé comme le successeur de Lionel Messi, Ansu Fati est dans une situation d’échec sous Hansi Flick (0 but, 0 passe décisive cette saison) et le Barça aimerait trouver la solution la moins mauvaise pour le relancer Fati. Tout en se sécurisant au maximum.

Deco aimerait garder la main sur lui

Ansu Fati avait déjà dit oui à Monaco mais le deal n’a pas pu se faire. Semble-t-il parce que le Barça, qui avait accepté d’intégrer une option d’achat inférieure à 20 millions d’euros, avait souhaité conserver une clause de rachat prioritaire mais aussi un pourcentage en cas de grosse bascule de Monaco. Des demandes qui ont fait reculer l’ASM. Depuis, plus rien ne bouge. Aucune vente ne se profile et les équipes intéressées ne veulent prendre qu’une partie de l’imposant salaire du joueur, qui fait partie des cinq éléments les mieux rémunérés (entre 13 et 15 millions d’euros annuels) de l’effectif blaugrana. Selon AS, le dossier s’enlise. Le média indique que le Barça est OK pour prêter le joueur, mais seulement à un club payant l’intégralité du salaire et qui accepte que le club catalan garde la main sur lui au cas où il exploserait. Pas simple…