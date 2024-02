Still encore à Reims en 2025, Der Zakarian prévient Gasset, Hütter renforce son staff

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Stade de Reims : Still encore rémois en 2024-25

Le directeur sportif rémois, Mathieu Lacour, a pris la défense de son entraîneur, Will Still, critiqué pour avoir fait part de ses envies de Premier League, et annoncé qu'il serait encore là la saison prochaine : "Il n’y a pas de polémiques en interne. Comme d’habitude avec Will, on s’est parlé de manière franche et honnête et on a toujours eu des relations saines. Il n’y a pas un jour sans que l’on échange. Par rapport à ce qui est dit dans l’article, nous, on est un club étape, pour les jeunes joueurs et pour les entraîneurs. Et demain, nous serons très fiers si Will entraîne en Premier League comme son club de cœur, West Ham, par exemple. Ce n’est pas honteux d’afficher ses ambitions et le coach peut afficher les siennes mais que les gens ne se méprennent pas : notre histoire n’est absolument pas terminée. Et on se projette, non pas jusqu’à la fin de saison, mais aussi sur le moyen terme. Nous n’avons pas envie tous les deux que l’histoire s’arrête".

AS Monaco : Hütter renforce son staff

L'ASM a annoncé vendredi que l'entraîneur de l'équipe réserve de l'ASM, Damien Perrinelle (40 ans), intégrait le staff d'Adi Hütter. L'idée avant cette arrivée consistant à sortir les joueurs de la Principauté de leur spirale négative depuis le début de l'année (1 victoire, 2 nuls et 2 défaites).

MHSC : Der Zakarian ne fera aucun cadeau à son ami Gasset

En conférence de presse, Michel Der Zakarian a annoncé qu'il ne ferait aucun sentiment avec son ami Jean-Louis Gasset, qui dirige désormais l'OM et que Montpellier visitera dimanche soir : "On a vécu pas mal de saisons ensemble. J'ai eu Jean-Louis comme coach et comme adjoint. Il s'occupait aussi du centre de formation. Lui et Ghislain (Printant) sont des gens que j'apprécie mais dimanche, on ne sera pas copains, ce seront des concurrents. On y va pour prendre des points, il faudra qu'on soit costauds".

TFC : Desler en MLS la saison prochaine ?

Selon Foot Mercato, le latéral droit danois Mikkel Desler est en passe de trouver un accord avec Austin FC pour la saison prochaine. Arrivé en 2021, il quittera les Violets libre de tout contrat.

