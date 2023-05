Strasbourg domine Nice et prend ses distances sur le maintien, un rival en moins pour le FC Nantes

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

D'un mini-championnat à quatre pour éviter la dernière place en Ligue 2, il ne semblerait qu'il ne soit plus que trois dans la course. Alors que le FC Nantes (17ème, 32 pts), l'AJ Auxerre (16ème, 34 pts) et le Stade Brestois (15ème, 35 pts) jouent demain, le RC Strasboug a enchaîné une nouvelle victoire - la 4ème sur les cinq derniers matchs – qui lui permet de se donner de l'air.

Habib Diallo s'offre un nouveau doublé

Encore une fois, le club alsacien a été porté par son serial buteur Habib Diallo, le co-meilleur buteur de Ligue 1 en 2023 avec Alexandre Lacazette. Le Sénégalais a encore signé un doublé, ouvrant la marque dès la 40ème seconde de jeu avant de doubler la mise sur penalty (59e).

Incapable de réagir mais déjà en vacances avec sa huitième place, Nice n'a jamais réellement été en mesure de réagir dans une Meinau à fond derrière son équipe. Grâce à ce succès, Strasbourg prend provisoirement six points d'avance sur les Canaris et quatre sur les Icaunais. Cela leur donne désormais un joker lors des trois derniers matchs...

