Strasbourg en feu avant Reims, Tchouaméni s’éloigne du Real, une pépite d’Angers convoitée

Le RC Strasbourg en folie avant Reims

Via un communiqué, les Ultra Boys 90 ont annoncé plusieurs belles festivités dimanche lors de la rencontre contre le Stade de Reims à la Meinau (15h). Le groupe de supporters du RC Strasbourg célèbrera ses 31 ans avec de belles animations : le rendez-vous est donné ce dimanche dès 14h en tribune Ouest. Autre bonne nouvelle pour Julien Stéphan : Kévin Gameiro, blessé avant la trêve, poursuit sa préparation individuelle. Selon les DNA, il devrait réintégrer l’entraînement collectif cette semaine.

Chelsea fond sur Tchouaméni

Dans les petits papiers du Real Madrid au mercato, Aurélien Tchouaméni (21 ans) semble s’éloigner de la capitale espagnole. Selon Marca, Chelsea aurait en effet pris la pole position pour recruter le milieu international tricolore de l’AS Monaco au mercato. Le prix de l'ancien Bordelais tournerait autour de 38 millions d’euros. La Juventus Turin serait également sur les rangs.

Cho affole l’Europe

Mohamed-Ali Cho, pourrait ne pas s’éterniser à Angers. À un an et demi de la fin de son contrat avec le SCO, l'attaquant international Espoir français (17 ans) fait l'objet de manifestations d'intérêt de plusieurs clubs étrangers de renom : l'Atlético Madrid, Chelsea, et désormais l'AC Milan. Selon L’Équipe, le club lombard avait dépêché un émissaire au stade des Alpes, à Grenoble, jeudi, à l'occasion du match de qualifications à l’Euro Espoirs France - Arménie (7-0). Au regard de la situation financière du SCO, un départ de Cho n'est pas à exclure l'été prochain.

