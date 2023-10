Terrier de retour contre le PSG, Todibo souffre, le LOSC enrage avant Lens

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Stade Rennais : vers un retour de Terrier contre le PSG !

Finalement absent lors du derby breton face au FC Nantes (3-1) car malade, Martin Terrier devrait faire son retour dans le groupe rennais pour le deuxième match de poule de la Ligue Europa ce jeudi (21h) contre Villarreal et devrait rejouer ce dimanche (20h45) face au Paris Saint-Germain, comme l'a indiqué Bruno Genesio en conférence de presse d'après-match. "Il a été grippé, il a eu une nuit assez agitée avec de la fièvre. Je pense que d’ici jeudi on pourra le récupérer. Et c’est important pour lui et pour nous de l’avoir dans le groupe. Pas forcément pour le faire jouer, bien sûr, d’entrée, ça ne sera pas le cas. Mais déjà qu’il regoûte à une préparation de match, à la Coupe d’Europe. Et puis je lui ai dit que dans son malheur, il y a quelque chose de bien, c’est qu’il fera son retour au Roazhon Park devant Paris. Donc on ne peut pas rêver mieux."

RC Lens - LOSC : Lille enrage contre l'interdiction de déplacement pour le derby

Ce mardi, le LOSC a appris que ses supporters ne pourraient pas se déplacer ce dimanche (17h05) pour le derby du Nord face au RC Lens à Bollaert-Delelis. Une décision que le club lillois a regretté dans un communiqué cinglant. "Le LOSC prévient dès à présent qu'il conteste formellement cette décision et qu’il déposera aussi tôt que possible un recours devant les juridictions compétentes. Le LOSC s'interroge en effet sur les raisons réelles qui poussent à interdire ce déplacement. Le club considère d’abord que les organisateurs comme les autorités compétentes devraient se montrer en parfaite capacité d'organiser un évènement festif de cette ampleur, incontournable sur notre territoire, et de rassembler les supporters des deux équipes tout en garantissant les meilleures conditions d‘accueil et de sécurité. D’ailleurs, l'expérience de la saison dernière a justement démontré que cela était parfaitement possible. Ensuite, le stade Bollaert-Delelis recevra ce soir même plusieurs milliers de supporters anglais du club d'Arsenal dans le cadre d'un match de Coupe d'Europe. Des supporters anglais bienvenus ce soir à l’inverse de supporters régionaux qui se voient interdire l’accès aux tribunes cinq jours plus tard… La décision des autorités dans le cadre du match de dimanche se montre ainsi manifestement discriminante à l'égard des supporters lillois, non homogène et particulièrement injuste. Considère-t-on ici qu’il existe différentes classes de supporters plus ou moins respectables ? Les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité sont fondamentales et doivent s’appliquer à tous. Par ce recours, le LOSC souhaite ainsi que ses arguments soient entendus et que l’interdiction de déplacement de ses supporters soit annulée afin que ceux-ci puissent être autorisés, avec responsabilité et équité, à venir encourager leur équipe au stade Bollaert-Delelis dimanche."

Mais aussi...

OGC Nice : Todibo incertain à Metz

Touché, Jean-Clair Todibo est incertain pour le prochain match de l'OGC Nice contre le FC Metz (samedi, 17h). Selon Nice Matin, le défenseur central a suivi des soins en début de semaine qui n'ont toutefois rien révélé d'alarmant. Un examen n'a d'ailleurs pas été jugé nécessaire.

Girondins de Bordeaux : combatif, Guion va parler à Lopez

Après le nouveau match nul des Girondins de Bordeaux contre le SM Caen (1-1), David Guion semble plus que jamais sur la sellette. D’après L’Équipe, Gérard Lopez devrait consulter son premier cercle de conseillers aujourd’hui puis sûrement discuter avec Guion et Admar Lopes. Et donner un cap. En attendant, l’ancien coach du Stade de Reims reste combatif. « Mes joueurs n’ont pas débuté dans les meilleures conditions psychologiques. On l’a vu pendant les vingt premières minutes, où l’équipe était terne, sans rythme. Ils ont besoin de soutien, que l’environnement soit solidaire dans ces moments difficiles. Ils étaient vraiment affectés. Ils ont su réagir et le mérite leur revient, a-t-il affirmé. Que voulez- vous que je reproche à mes joueurs ? À part le début de match, il y a eu des centres, des frappes. Tout est contraire en ce moment et il faut persévérer. C’est une épreuve qu’il faut passer. Ce groupe a démarré sa saison dans la difficulté. Il doit se bâtir encore. Envie de me battre ? Évidemment. Dans quelque temps avec plus de sérénité, la roue va tourner. »

AS Monaco : Beraldo ciblé ?

Selon Ekrem Konur, l’AS Monaco ferait partie des prétendants pour faire signer Lucas Beraldo, également suivi par le FC Porto, Benfica Lisbonne, Newcastle, Wolverhampton et Liverpool. Le défenseur central brésilien de Sao Paulo (20 ans) est estimé à 6 millions d'euros par la plateforme Transfermarkt.

🚨SL Benfica, FC Porto, AS Monaco, Newcastle, Wolves and Liverpool are interested in Sao Paulo's under-20 Brazilian defender Lucas Beraldo. 🇧🇷 🔴⚫ #SãoPaulo pic.twitter.com/mx0g5IGGdQ — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) October 3, 2023

