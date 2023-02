Toko Ekambi soulagé à Rennes, Bordeaux a refusé un deal à 30 M€, Angers a battu un triste record

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Parti de l'OL où il était pris en grippe par les supporters pour un prêt de six mois au Stade Rennais, Karl Toko Ekambi a connu sa première titularisation chez les Rouge et Noir face à Strasbourg (3-0). Une première qu'il a vraiment apprécié comme il a expliqué en zone mixte :

« J'ai dû m'adapter à mon latéral gauche, au milieu à côté de moi et à Amine (Gouiri). Avec des mouvements combinés, on a réussi à travailler des automatismes. Je suis content de cette première et on va essayer de faire mieux à l'avenir (…) Les applaudissements du public à ma sortie ? On sait qu'à Rennes, le public est derrière son équipe à domicile. D'où les résultats positifs. Forcément, ça fait plaisir. Maintenant il va falloir que je le rende sur le terrain ».

Lorient visait un coup double à 30 M€ à Bordeaux

Sur tous les fronts durant cette fin de Mercato, le FC Lorient était prêt à faire sauter la banque du côté de Bordeaux. L'Equipe nous apprend que Loïc Féry a notamment tenté sa chance en formulant une offre orale de 30 M€ pour le « package » de pépites des Girondins : Dilane Bakwa et Junior Mwanga. Cette proposition n'a toutefois pas été couchée sur papier, les deux joueurs ayant fait le choix de rester aider le club aquitain à remonter en Ligue 1.

Reims a raté un défenseur chypriote sur le gong

En quête d'un défenseur central pour remplacer Andreaw Gravillon, prêté avec option d'achat au Torino, le Stade de Reims a aussi raté son transfert sur le gong en envoyant les papiers 40 secondes trop tard à la LFP. L'Equipe lève le voile sur l'identité de celle-ci. Il s'agissait de l'international chypriote de Charleroi, Stélios Andréou qui devait débarquer en prêt avec option d'achat.

Montpellier a tenté un latéral du Borussia Dortmund

Si Montpellier a fait signer Issiaga Sylla (Toulouse) dans les dernières minutes du Mercato, le club héraultais aurait également tenté un international allemand pour le poste de latéral gauche. L'Equipe rapporte que Bruno Carotti (directeur sportif) a même ouvert des discussions pour un prêt de Nico Schultz (29 ans, 12 capes) du Borussia Dortmund mais que c'est Romain Pitau qui a fermé la porte pour « raisons sportives ».

AJ Auxerre : Hein aurait pu signer en Bundesliga

Cet hiver, Gauthier Hein aurait pu (ou du) signer au Hertha Berlin. Tout était même ok entre les clubs pour que le milieu offensif de 26 ans ne passe sa visite médicale lundi et signe dans la foulée selon L'Equipe. Problème : en perdant le derby berlinois face à l'Union, le Hertha est entré dans une crise sévère poussant le directeur sportif Fredi Bobic à la démission. Son successeur Benjamin Weber a annulé le transfert pour signer finalement un joueur turc (Tolga Cigerci).

FC Lorient : Le Bris réclame du temps

L'entraîneur lorientais, Régis Le Bris, était dépité, hier soir, après la défaite de son équipe à Reims (2-4), où elle a mené 2-0. En conférence de presse, il a réclamé du temps pour des Merlus ayant connu un mercato agité et qui ont besoin de rebâtir un collectif : « On mène 2 à 0 et ce n'est pas immérité, mais il y a deux événements dans cette première mi-temps qui impactent notre dynamisme : la sortie de Julien (Laporte) et le but qu'on encaisse avant la mi-temps. Ça nous a affaiblis, fragilisés et ça a renforcé Reims. Ensuite, on est dépassé par les événements pendant vingt minutes en seconde période et ils profitent de leurs temps forts. Il y a eu beaucoup d'actualité autour du mercato du FC Lorient et quand il y a beaucoup de mouvements en milieu de saison, on ne reconstruit pas à l'identique un projet qui fonctionnait bien. On en a tous conscience, cet événement à Reims nous le rappelle et vient nous sanctionner ».

Stade de Reims : Still sous le charme de Balogun

L'entraîneur du Stade de Reims, Will Still, a fait l'apologie de son buteur Falorin Balogun, auteur d'un triplé hier soir contre Lorient (4-2) : "Balogun est incroyable... Il a une grande lucidité sur le pénalty et ensuite, il met deux buts d'une qualité exceptionnelle. Ça montre l'attaquant et le personnage qu'il est. Il travaille énormément pour permettre à l'équipe d'être dans cette situation-là. C'est magnifique ! Même si l'ensemble des joueurs ont été performants".

TFC : Montanier optimiste pour le maintien

Grâce à son succès sur Troyes (4-1) hier, le TFC est désormais 12e de Ligue 1, avec onze points d'avance sur la zone rouge. Ce qui incite son entraîneur, Philippe Montanier, à faire preuve d'un optimisme mesuré : « Je suis très heureux de cette victoire, belle et méritée. C'est un succès qui conclut parfaitement notre série face à nos concurrents directs. Tant que rien n'est fait mathématiquement, on va attendre. C'est un grand pas de fait (vers le maintien) mais il reste beaucoup de matches. Notre objectif est d'aller le plus haut possible. On est confiants et méfiants à la fois ».

ESTAC : Kisnorbo veut changer l'état d'esprit

L'entraîneur australien de Troyes, Patrick Kisnorbo, était remonté après la lourde défaite de son équipe à Toulouse (1-4) hier soir, surtout qu'elle avait ouvert le score. Il a plaidé pour un changement d'état d'esprit de ses troupes : « On fait trop d'erreurs. Quand on encaisse trois buts sur coups de pied arrêtés c'est très difficile ensuite de revenir. Il y a beaucoup de frustration. On manque d'agressivité et il faut changer d'état d'esprit. C'est un travail que l'on doit faire individuellement et collectivement. Tout le monde est conscient de notre situation au classement ».

SCO d'Angers : une 13e défaite consécutive pour l'histoire

Lanterne rouge décrochée de Ligue 1, le SCO jouait un match important contre Ajaccio hier à domicile. Les Angevins ont ouvert le score par Sima à la 13e minute mais se sont effondrés en seconde période, se faisant rejoindre puis dépasser dans les arrêts de jeu (El Idrissy, 94e). Ils comptent désormais 11 points de retard sur le premier non-relégable (Troyes). Et ils viennent surtout d'entrer dans les livres d'histoire avec une 13e défaite consécutive...