Toulouse écarte Aboukhlal, un futur coach favori à Nice, l'avenir de Wahi se précise

Aboukhlal écarté à Toulouse «Chez moi, les femmes ne parlent pas comme ça aux hommes» : voilà ce que Zakaria Aboukhlal (22 ans), l'attaquant marocain de Toulouse, aurait dit à Laurence Arribagé, adjointe au Maire de Toulouse, lors des célébrations de la victoire en Coupe de France. D’après RMC, le joueur aurait demandé à l'élue de lui présenter des excuses. Un incident qui terni un peu plus l'image de l'attaquant, qui a refusé de porter le maillot aux couleurs arc-en-ciel, dans le cadre de la journée contre l’homophobie organisée par la LFP. Les révélations de RMC lui valent une sanction de la part de son club, qui a décidé de l'écarter et de mener une enquête interne. 𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́

Face aux graves allégations publiées par RMC Sport à l’encontre du joueur du Toulouse Football Club, Zakaria Aboukhlal, le Club annonce que son joueur s’entraînera à l’écart du groupe professionnel jusqu'à nouvel ordre, en attendant les résultats d’une… pic.twitter.com/DGcS2CBfIh — Toulouse FC (@ToulouseFC) May 15, 2023

SCO Angers : Dujeux parti pour rester ?

Selon L’Équipe, le nouvel entraîneur d’Angers devrait être nommé cette semaine et les candidats ne manquent pas. Cité depuis plusieurs mois, Jean-Marc Furlan a bien rencontré le nouveau président délégué Teddy Kefalas et l’actionnaire majoritaire du club, Saïd Chabane, jeudi à Kopa. Le spécialiste des montées en L1 serait emballé mais cela ne veut pas forcément dire qu’il se positionne en pole. Des techniciens expérimentés ont également été sondés (Patrice Garande ou Olivier Dall’Oglio, qui n’est pas allé plus loin que la prise de contact), et une des options de plus en plus crédibles concerne… le coach actuel, Alexandre Dujeux. Son travail est apprécié depuis sa reprise en main de l’équipe première à la mi-mars. Ses résultats et sa faculté à se projeter sur l’avenir pourraient plaider pour lui mais un maintien s’accompagnerait d’un remaniement au sein du staff. Mohamed Toubache-Ter ajoute que Frédéric Hantz n’est pas intéressé par le poste.

Stade Brestois : Roy clarifie ses propos sur la polémique homophobe

Alors que plusieurs joueurs de Ligue 1 se sont distingués en refusant de jouer alors que la LFP organisait la journée contre l’homophobie, Eric Roy avait critiqué le timing choisi pour programmer cette journée spéciale. Au lendemain de ses déclarations, l’entraîneur du Stade Brestois a clarifié ses propos. « Mes propos ont été mal compris voire déformés. Comme l’ensemble du Stade Brestois, je condamne toute forme de discrimination. D’ailleurs, depuis des années, je suis ambassadeur de l’association « Le Collectif » fondée par le sous-préfet Abdel Aïssou qui lutte contre le racisme, l’antisémitisme et l’homophobie. Et à l’image de mes joueurs qui ont tous adhéré à cette campagne de sensibilisation organisée par la LFP, j’ai porté le brassard aux couleurs arc-en-ciel avec fierté et engagement. C’est le placement de cette journée au cœur de notre course pour le maintien qui faisait l’objet de mes propos, a-t-il indiqué sur Instagram. J’ai bien compris que cette date était liée à la journée internationale contre l’homophobie et la transphobie programmée le 17 mai prochain mais je regrette qu’elle vienne gêner l’équité sportive dans notre fin de saison délicate avec, malheureusement, la défection de joueurs au sein des équipes du championnat. Je suis donc sincèrement désolé si mes propos ont pu être mal interprétés. Je tenais à affirmer à travers ces quelques mots mon refus de l’intolérance qui est contraire à mes valeurs et celle du club. »

Stade de Reims, Troyes, Auxerre : un attaquant de Clermont ciblé ?

Auteur d’une très bonne première partie de saison en National 2 avec Trelissac, Adam Diakité s’est vu récompenser par la signature de son premier contrat professionnel à Clermont en janvier. Prêté dans la foulée dans le club satellite du FC Biel Bienne en promotion league (Suisse), l’attaquant malien s’éclate et devrait revenir en Auvergne pour tenter de percer en Ligue 1. Si une prolongation de contrat est à l’étude, Foot Mercato croit savoir que Diakité séduit de nombreux observateurs de clubs de D1 suisse et de Bundesliga. e Stade de Reims, Troyes et l’AJ Auxerre gardent aussi un oeil sur le joueur de 23 ans.

Girondins : Elis de retour à Bordeaux en Ligue 1 ?

Prêté à Brest en janvier, Alberth Elis ne devrait pas faire de vieux os dans le Finistère. Selon Sud Ouest, l’attaquant hondurien des Girondins n’atteindra pas le temps de jeu débloquant son option d’achat pour le club breton, proche de valider de rester en Ligue 1. Elle s’élevait à 5,15 millions d’euros. Sous contrat jusqu’en juin 2026, Elis, auteur de 9 buts la saison dernière en L1, pourrait retrouver un Bordeaux… en L1, en cas de montée.

#Girondins de Bordeaux : l’option d’achat d’Elis non levée, même si Brest se maintient

➡️ L'Hondurien n'atteindra pas le temps de jeu nécessairehttps://t.co/KCRyZnML6m — Sud Ouest Girondins (@SO_Girondins) May 15, 2023

Montpellier : l'AS Monaco en avance pour Wahi ?

Sur les tablettes de plusieurs grands clubs européens, dont l’OM, Elye Wahi pourrait quitter le Montpellier HSC au cours du prochain mercato estival. Selon L’Équipe, si les pistes étrangères sont regardées, l’attaquant de la Paillade conserve une préférence pour la Ligue 1. L'AS Monaco serait en avance sur le dossier. Un montant de 30 millions est avancé pour le sortir du club héraultais.

OGC Nice : Le Bris favori pour succéder à Digard ?

Comme déjà évoqué hier soir, l’avenir de Didier Digard sur le banc de l’OGC Nice n’est pas du tout assuré pour la saison prochaine. Si le club azuréen n’écarte pas totalement sa continuité au poste d’entraîneur de l’équipe première, un retour en réserve n’est pas exclu. Dans ce cas de figure, la direction niçoise a établi une short-list de 6 noms : Régis le Bris, Franck Haise, Thiago Motta, Roberto de Zerbi, Graham Potter et Karel Geraerts. Selon RMC Sport, le favori de Florent Ghisolsfi serait le coach du FC Lorient mais cette piste n’aurait pas été validée par le board anglais du Gym.

Clermont avance sur Boutobba

En fin de contrat à Niort, le milieu offensif Bilal Boutobba est sollicité par Clermont, qui espère boucler le dossier aux dépens de clubs de haut de tableau de L2, selon L'Equipe. A 24 ans, le joueur a compilé 10 buts et 4 passes décisives en L2 cette saison. Bordeaux et Metz seraient aussi sur les rangs.

