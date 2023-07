Double coup de théâtre pour Wahi, une offre est tombée pour Toko-Ekambi, Le Bris annonce quand Mendy rejouera

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Montpellier : l'Atlético passe à l'attaque pour Wahi, pas emballé par Strasbourg

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, de l'Olympique de Marseille ou encore de Chelsea, qui voudrait le prêter au RC Strasbourg, l'attaquant de Montpellier, Elye Wahi, est également sur les tablettes de l'Atlético Madrid, qui aurait officiellement pris contact avec le MHSC pour signer l'international Espoirs français, à en croire L'Équipe. Elye Wahi serait intéressé par un départ à Madrid mais pas à Strasbourg, d'après Foot Mercato.

Montpellier : un départ acté vers l'Angleterre

Toujours du côté du MHSC et d'après L'Équipe, Stephy Mavididi devrait quitter le club montpelliérain cet été et devrait rejoindre Leicester, récemment relégué en Championship, contre un chèque de 6 millions d'euros.

OL : une offre est tombée pour Toko-Ekambi !

Prêté lors de la deuxième partie de saison au Stade Rennais, Karl Toko-Ekambi a fait son retour à l’Olympique Lyonnais. Mais alors que l’ailier gauche camerounais, en froid avec les supporters des Gones, devrait quitter définitivement le club rhodanien, Fenerbahçe aurait formulé une première offre pour recruter l’ancien Angevin.

Mais aussi...

OGC Nice : un Niçois rejoint Metz ! (officiel)

Prêté la saison dernière au Nîmes Olympique, Jean N’Guessan quitte définitivement l’OGC Nice. Le jeune milieu de terrain ivoirien s’est engagé jusqu’en juin 2027 avec le FC Metz, promu en Ligue 1 la saison prochaine.

Lorient : Le Bris justifie l'arrivée de Mendy…

Cinq jours après avoir été acquitté des accusations de viol et tentative de viol dont il faisait l'objet, Benjamin Mendy s'est engagé ce mercredi avec Lorient. Présent ce vendredi en conférence de presse, l'entraîneur des Merlus, Régis Le Bris, a justifié l'arrivée de l'ancien latéral gauche de l'OM. "Comme beaucoup de recrutements. On construit un effectif avec la volonté de le rendre le plus compétitif. L'un des enjeux est de pouvoir couvrir certains postes avec une vraie concurrence. En ce qui concerne Benjamin, c'est un poste à gauche, ça peut être un poste de latéral, de piston voire même d'axe gauche sur une défense à trois. Ce poste n'est pas facile à trouver. La cellule de recrutement travaille sur son sujet depuis longtemps. À un moment, son nom est arrivé comme une éventualité parmi d'autres. On est beaucoup à vouloir trouver à ce poste-là, ce n'est pas facile. Cela s'est fait de cette manière-là. On se dit « pourquoi pas », même si ça paraissait très éloigné du fait du statut du joueur, mais finalement le rapprochement a pu s'opérer. On en est hyper satisfaits. Cela dit que l'environnement qu'on propose est intéressant, y compris pour cette catégorie de joueur. L'acquittement arrive. Nous, on était à la recherche. J'ai eu une rencontre en visio avec lui, pendant deux heures, qui me disent pas mal de choses sur la personnalité du joueur. C'est un personnage qu'on regarde à la télévision, je n'ai pas eu l'occasion de le croiser jusqu'à présent. Le feeling est vite passé sur la compatibilité qu'on peut avoir avec ce qu'on réalise ici au club. Avant tout, beaucoup d'humilité, la passion pour le foot, la volonté d'entrer dans un projet collectif. Quand cela s'est passé, on se dit que la compatibilité existe. Chacun a ensuite mûri la discussion de son côté. Il avait beaucoup de possibilités. On a repris contact en début de semaine pour se dire qu'on voulait construire quelque chose. Et ça a abouti mardi en fin de journée, pour une officialisation mercredi."

… et annonce quand Mendy rejouera

Le coach lorientais a, par ailleurs, évalué le temps qu’il faudra à Benjamin Mendy, qui n’a plus joué de match officiel depuis deux ans, pour rejouer. "Il a 29 ans, il a une carrière derrière lui. Très clairement il y a du travail de reconditionnement. Même s’il s’est entretenu pendant ces deux années, ce n’est pas la même chose que d’être sur un terrain de football et de répéter des efforts à haute intensité. Cela prendra au moins six à huit semaines pour bien poser les fondations. Ensuite cela sera en fonction de l'évolution car c'est un sportif de haut niveau."

Et aussi...

Toulouse : le Téfécé officialise Magri…

Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, l'arrivée de l'attaquant du SC Bastia, Frank Magri, à Toulouse est désormais officiel ! Le joueur formé au SCO d'Angers, qui sort d'une prometteuse saison en Ligue 2 avec 13 buts et 4 passes décisives délivrées 24 matchs joués, est la quatrième recrue estivale du Téfécé.

… et laisse partir Ratão

Dans le sens des départs, Rafael Ratão devrait quitter Toulouse pour s'engager avec le club brésilien de l'EC Bahia, d’après LesViolets.com. Le club de la ville rose devrait récupéré 2,5 millions d’euros avec ce départ.

Stade de Reims : le SDR officialise une nouvelle recrue...

Le Stade de Reims a officialisé ce vendredi l'arrivée de Reda Khadra en provenance de Brighton. Le jeune milieu offensif allemand a paraphé un contrat de quatre ans avec le club champenois, soit jusqu'en juin 2027.

... et claque 12 M€ pour un défenseur

Toujours du côté du Stade de Reims, les dirigeants rémois auraient formulés une offre légèrement inférieure à 12 millions d'euros pour le défenseur de La Gantoise, Joseph Okumu, si l'on en croit les informations du journaliste belge, Sacha Tavolieri. Alors que cette proposition aurait été acceptée par le club belge, les négociations seraient en cours entre le SDR et le Kenyan autour d'un contrat de quatre ans.

Podcast Men's Up Life