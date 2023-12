Trois recrues en janvier à Rennes, l’Algérie présente Atal en martyr, Guion retrouve officiellement un banc

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Stade Rennais : une tendance se dégage pour cet hiver

Si Julien Stéphan a zappé volontairement la question du Mercato d’hiver à l’issue de la défaite du Stade Rennais face à l’OM (0-2) dimanche, les Rouge et Noir vont bien s’activer en janvier avec Florian Maurice à l’impulsion. « Recruter un défenseur et un attaquant, voire un milieu, semble obligatoire, alors que Gouiri et Wooh seront en sélection durant un gros mois », écrit Ouest-France sur le sujet. En l’état, rien n’est arrêté mais la tendance est quand même à ce qu’on assiste à du changement.

OGC Nice : le Bordeaux de Chaban-Delmas utilisé pour fracasser Estrosi dans le dossier Atal

En Algérie, l’affaire Youcef Atal (OGC Nice, 27 ans), suspendu pour 7 matchs par la LFP et jugé pour incitation à la haine, ne passe vraiment pas. Estimant que Christian Estrosi pilotait la cabale contre le Fennec, le quotidien El Watan fait d’Atal un martyr et s’en prend au maire de Nice, dressant le parallèle avec le cas de Saïd Amara en 1963.

Au lendemain de l’Indépendance de l’Algérie, le défenseur – qui évoluait aux Girondins – avait reçu des menaces de mort de supporters pro-Algérie française. Une information arrivée à l’oreille du maire de Bordeaux à l’époque Jacques Chaban-Delmas. Ce dernier – plutôt que d’hurler avec les loups – avait pris la plume pour le rassurer sur sa sécurité à Bordeaux. « Autre époque, autres mœurs politiques », conclut El Watan.

Mais aussi...

Girondins : Guion rebondit à Troyes (officiel)

Libre de tout contrat depuis son limogeage des Girondins de Bordeaux, le 7 octobre dernier, David Guion a été officiellement nommé ce mercredi nouvel entraîneur de Troyes, qui a décidé de se séparer de Patrick Kisnorbo il y a quelques jours.

Toulouse : pourquoi Comolli refuse d’éjecter Novell

Si le coach du Toulouse FC Carles Martinez Novell se retrouve pour la première fois contesté depuis le match nul de dimanche contre le FC Lorient (1-1) et que certains joueurs sont partis en fronde contre l’ancien du FC Barcelone, Damien Comolli ne compte pas trancher tout de suite dans le vif.

Sur le site LesViolets.com, un proche du club a expliqué pourquoi Martinez Novell jouissait encore de crédit auprès de son boss, qui ne veut se déjuger sur un pari qu’il a lui-même poussé auprès de RedBird : « Je ne vois pas forcément le président intervenir tout de suite oui, car il n’a pas forcément de nouveau coach sous la main. Jusqu’à présent, il soutenait Carles. Dimanche, face au vestiaire, il l’a ouvertement critiqué. En plus, la pression des joueurs sur l’entraîneur est assez monstrueuse. Ça me paraît difficilement tenable sur une longue période, sauf si les victoires venaient à s’enchaîner… »

Le Havre : l'AC Milan sur une pépite du HAC

Regorgeant de grands talents depuis de longues années (Mandanda, Pogba, Mahrez, Mendy) et encore actuellement (Hamony), le centre de formation du Havre est très regardé sur la scène internationale. Si l’on en croit Foot Mercato, le Milan AC pour récupérer l’un des jeunes cracks du HAC, Guy Noël Zohouri (milieu, 16 ans). Sous contrat aspirant jusqu’en 2025, l’international U17 est très suivi et Mathieu Bodmer (directeur sportif) devra déployer des trésors de persuasion pour le garder…

RC Strasbourg : la recrue la plus chère de l’été relancée contre Brest ?

Jeudi soir, le RC Strasbourg se déplace à Brest pour y disputer son match reporté de la 12ème journée de Ligue 1. Une rencontre qui se jouera sans Gerzino Nyamsi en défense (lésion au muscle pectoral droit). Ce mardi, Patrick Vieira a confirmé l’identité de son remplaçant et ce sera la recrue estivale Abakar Sylla… le joueur le plus cher de l’histoire du club (20 M€). Arrivé par la grande porte, l’international ivoirien a complètement raté ses débuts en L1, lui qui n’a plus joué la moindre minute depuis le 17 septembre contre Montpellier (2-2).

Montpellier : Der Zakarian joue la prudence avec Coulibaly

Dans les colonnes du Midi Libre, Michel Der Zakarian a évoqué la signature lundi soir de Tanguy Coulibaly (22 ans), se montrant tempéré sur les chances de le revoir rapidement : « Tanguy Coulibaly, on avait essayé de le faire l’été dernier. Vu qu’il est libre, on a décidé de le faire, il peut jouer sur les deux côtés de l’attaque. Il s’estime en forme, on va le tester avant. On a assez de blessés. »

Podcast Men's Up Life