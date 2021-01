Trophée des Champions : PSG – OM, les compos probables et les absents

Si Colin Dagba qui, comme Thilo Kehrer et Rafinha, a été placé à l'isolement après un test positif à la Covid-19, Mauricio Pochettino va récupérer pas mal de monde pour PSG – OM ce mercredi soir à Bollaert. Neymar Jr, Presnel Kimpembe, Danilo Pereira et Leandro Paredes postulent tous. A l'infirmerie, il ne reste plus réellement que Juan Bernat. Une bonne nouvelle pour le coach du PSG.

Les absents du côté du PSG : Rafinha, Dagba, Kehrer (Covid-19), Bernat (croisés).

Kylian Mbappé invité à souffler sur le banc ?

Pour son deuxième Classique de l'année, André Villas-Boas enregistre le retour de Morgan Sanson. Jordan Amavi, encore trop juste, n'est présent dans le groupe. Prêté par la Fiorentina mardi après-midi, Pol Lirola est aussi appelé, mais, faute d'entraînements avec ses partenaires, il est difficilement imaginable qu'il débute. Luis Henrique est toujours inapte pour cause de Covid. En partance pour le Genoa, Kevin Strootman est hors du groupe.

Les absents du côté de l'OM : Amavi (convalescence), Henrique (Covid-19), Strootman (en instance de départ).

PSG : Navas – Pembele (ou Florenzi), Marquinhos (cap.), Kimpembe, Bakker – Paredes, Danilo, Verratti – Di Maria, Icardi, Neymar.

OM : Mandanda (cap.) - Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Nagatomo (ou Amavi) – Rongier, Kamara, Sanson – Thauvin, Benedetto, Radonjic.