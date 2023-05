Trophées UNFP : le meilleur espoir de Ligue 1 dévoilé !

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

La 31e cérémonie des Trophées UNFP a commencé par la révélation du prix du meilleur espoir de Ligue 1 de la saison 2022-2023. Et c'est Nuno Mendes qui a été élu par ses pairs. Le latéral gauche du Paris Saint-Germain était en concurrence avec Rayan Cherki, Bradley Barcola (OL), Eliesse Ben Seghir (AS Monaco) et Elye Wahi (Montpellier).