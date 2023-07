Un ancien du LOSC à Reims, Lopez fixe le cap du mercato à Bordeaux, Chelsea va envoyer un Brésilien à Strasbourg

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

RC Strasbourg : Angelo Gabriel prêté par Chelsea ?

Le média The Athletic annonce que Chelsea est tout proche d'un accord avec Santos pour le transfert du jeune ailier Angelo Gabriel (18 ans) moyennant une quinzaine de millions d'euros. Mais la recrue pourrait ne faire qu'un bref passage à Londres : L'Equipe annonce qu'il pourrait être prêté à Strasbourg, nouveau club partenaire du CFC qui avait coché de longue date le nom du Brésilien sur ses tablettes.

OGC Nice : Dolberg à Anderlecht, ça chauffe

Le quotidien belge La Dernière Heure assure que les négociations entre le RSC Anderlecht et l'OGC Nice pour le transfert entre Kasper Dolberg. Sous contrat avec les Aiglons jusqu'en 2024, l'attaquant danois de 25 ans serait enthousiasmé par le projet des Mauves. L'indemnité tournerait autour de 5 M€, ce que le club bruxellois n'aurait aucun mal à verser puisqu'il s'apprête à recevoir 20 M€ pour le transfert de Bart Verbruggen à Brighton.

Stade de Reims : Ludovic Butelle signe pour un an

Surprise, hier, quand le Stade de Reims a annoncé le recrutement pour une saison du gardien vétéran Ludovic Butelle (40 ans). Presqu'une évidence puisque le joueur formé à Metz est né dans la cité champenoise : « Je remercie le club de m'offrir une si belle opportunité, a-t-il déclaré sur le site officiel. C'est un plaisir de retrouver ma ville et de partager mon expérience avec les plus jeunes. Je reste ce Ludovic Butelle compétiteur, amoureux du ballon rond et qui déteste perdre. Le Stade de Reims se structure et évolue de saison en saison et je suis heureux d'apporter ma pierre à l'édifice. J'ai hâte de débuter ».

Natif de la Cité des Sacres, 𝐋𝐮𝐝𝐨𝐯𝐢𝐜 𝐁𝐮𝐭𝐞𝐥𝐥𝐞 n'avait jusqu'alors jamais porté la tunique du Stade de Reims. Ce sera chose faite la saison prochaine ❤️🤍



𝐵𝑖𝑒𝑛𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 𝐿𝑢𝑑𝑜𝑣𝑖𝑐 🤝 — Stade de Reims (@StadeDeReims) June 29, 2023

Mais aussi...

Girondins : Weissbeck, Gregersen, Maja... Lopez fait le point sur les dossiers chauds

Le président des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez, qui a injecté 40 M€ dans les caisses du club, a fait plusieurs révélations sur le mercato aquitain au micro de France Bleu : "Avoir passé autant de journées dans le top 2, c’était grâce à une défense de fer. On va tout faire pour essayer de maintenir ça. C’est vrai que Stian Gregersen et le club ont été pas mal approchés, ont eu pas mal de propositions. Maintenant, ma volonté ça serait de continuer avec Stian parce que c’est – avec notre capitaine – une charnière qui jouerait facilement en Ligue 1. C’est une véritable garantie. Quand vous êtes approché par des clubs qui jouent en Europe dans d’autres championnats, ça peut être intéressant… Mais Gregersen est quelqu’un qui aime beaucoup Bordeaux, qui a beaucoup souffert lorsque le club n’est pas monté. Il se sent bien avec nous. Une défense centrale comme on a, je prends tous les jours !".

"On a eu des discussions avec Josh Maja, il a été important sur la saison et on l’aime beaucoup. Il a des opportunités ailleurs, ce n’est pas terminé pour nous mais c’est plus compliqué. Mwanga, Bakwa, Bokélé pourraient partir oui, parce que pour un jeune joueur c’est dangereux de refaire une saison en Ligue 2 aussi. Je mentirais si je disais que ce n’était pas le cas, alors pourquoi dire l’inverse ! Quant à Elis et à Oudin, ce sont des joueurs qui pourraient très bien ne pas être là cette saison. Gaëtan Weissbeck est un joueur que j’aime beaucoup. Techniquement, dans un rôle de n°10, c’est peut-être l’un des meilleurs joueurs en Ligue 2 aujourd’hui. Il a le mérite d’avoir l’expérience de cette Ligue 2-là, qui est particulière en termes d’impact physique, etc. C’est un joueur qui nous plait, clairement. Ce n’est pas fait mais c’est un joueur qui nous intéresse et qui est plus que sur nos radars. On peut dire qu’on a bon espoir."

Stade Brestois : le SB29 veut prolonger Bizot !

D'après l'insider Mohamed Toubache-Ter, les dirigeants du Stade Brestois auraient l'intention de tout faire pour prolonger leur gardien numéro 1, Marco Bizot, à qui il ne reste plus qu'un de contrat.

AS Monaco : un nouveau jeune passe pro (officiel)

L'AS Monaco a officialisé ce vendredi la signature d'un nouveau premier contrat professionnel. Cette fois, c'est Enzo Baglieri qui est passé pro. Le jeune attaquant français a signé un contrat d'un an avec son club formateur, soit jusqu'en juin 2024.

✍️ L’AS Monaco est heureux d'annoncer la signature du premier contrat professionnel d'Enzo Baglieri !



L'attaquant #MadeInLaDiagonale est désormais lié au club de la Principauté jusqu’en juin 2024.#Baglieri2024 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) June 29, 2023

Podcast Men's Up Life