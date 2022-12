Une pépite affole la Ligue 1, ça se tend à Toulouse, un cadre prolonge à Lorient

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

AS Monaco : un joueur de Châteauroux dans le viseur

Selon les informations de France Bleu, l'AS Monaco ferait partie d'une longue liste de prétendants en Ligue 1 et en Ligue 2 ayant observé et pris des renseignements pour le jeune ailier gauche de Châteauroux, Yannis Verdier (19 ans).

Montpellier : le MHSC retrouve ses covidés

Le Midi Libre nous apprend que l'entraîneur de Montpellier, Romain Pitau, et Stephy Mavididi ne sont plus positifs au Covid-19. L'ancien adjoint d'Olivier Dall Oglio fera son retour ce vendredi tandis que l'attaquant anglais est déjà présent avec le groupe héraultais depuis ce mercredi.

RC Strasbourg : pluie d'absents au RCSA

Alsa'Sports a fait le point sur les absents de la reprise de l'entraînement du RC Strasbourg, et ils sont nombreux... « Outre les mondialistes Eiji Kawashima et Alexander Djiku ainsi qu’Ibrahima Sissoko et Nordine Kandil, respectivement opérés d’une cheville et d’un pied, ou plus récemment Colin Dagba qui a rechuté au mollet, trois autres garçons manquaient à l’appel. Le capitaine du Racing, Dimitri Liénard, était ménagé. “C’est rien de grave”, a précisé Julien Stephan, en marge de l’entraînement, à propos de son cadre qui, à 34 ans, sait gérer son corps. Mais il n’était pas le seul joueur de couloir absent ce jeudi après-midi. “Concernant Thomas (Delaine), il est malade”, a glissé le coach strasbourgeois. S’ajoute à eux Lebo Mothiba qui, après avoir écourté sa séance la veille, n’a pas égayé de sa bonne humeur contagieuse l’entraînement du jour. “Il est absent suite au coup qu’il a reçu mardi. Mais ce n’est rien d’inquiétant, il devrait revenir en fin de semaine”, a estimé le Breton de 42 ans. Malade depuis la reprise lundi, Jean-Ricner Bellegarde s’est entraîné à l’écart, avec ballon, avant d’effectuer quelques tours de terrain. “Ibou”, qui avait enchaîné les tours la veille, n’est pas sorti. »

Lorient : Laporte prolonge ! (officiel)

Homme de confiance de Régis Le Bris, Julien Laporte a prolongé jusqu’en juin 2025 avec le FC Lorient. Une prolongation qui récompense ses superbes performances cette saison. A 29 ans, le défenseur restera quelques années supplémentaires chez les Merlus, 5èmes de Ligue 1.

Toulouse : ça se tend entre Comolli et Van den Boomen

Présent ce jeudi en conférence de presse à l'occasion de la reprise de l'entraînement, le président de Toulouse, Damien Comolli, s'est exprimé sur la prolongation de Branco van den Boomen, durcissant le ton vis-à-vis de son milieu de terrain néerlandais. "J'ai eu une discussion dès le mois de mai avec son agent. En sachant que c’est actuellement le joueur le mieux payé au club, il est parti sur des chiffres deux fois et demi notre plus haut salaire. J’ai eu discussion avec lui récemment. Cela l’intéresse de rester, dans la mesure où il s’y retrouve financièrement. S’il reste sur les mêmes chiffres, ce sera inatteignable. Par contre, si on discute sur des bases que l’on peut payer, ce sera avec grand plaisir."