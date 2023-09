Un joueur du TFC fait la nique aux stars de L1, un killer à Nice, un champion du monde à Metz ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

FC Metz : les Grenats auraient fait une offre à Papu Gomez !

Le média espagnol Relevo annonce que deux clubs ont fait une offre pour s'attacher les services de Papu Gomez, libre depuis la fin de son contrat au FC Séville : les Turcs de Karagumruk et le FC Metz ! Les Lorrains, qui ont récupéré 16 M€ sur le transfert de Georges Mikautadze à l'Ajax Amsterdam, comptent-ils vraiment attirer un champion du monde du côté de Saint-Symphorien ? Ce serait le cinquième championnat visité par l'attaquant de 35 ans après l'Argentine (Arsenal, San Lorenzo), l'Italie (Catane, Atalanta), l'Ukraine (Kharkiv) et l'Espagne (FC Séville).

Papu Gomez (35 ans), libre de tout contrat, a deux offres sur sa table :



- KARAGUMRUK 🇹🇷

- FC METZ 🇫🇷



Le milieu offensif argentin en Ligue 1, à Metz, vous en pensez quoi ? 😅✨



FC Lorient : Pédron sur le départ

Ouest-France annonce que Stéphane Pédron va quitter le FC Lorient prochainement. L'ancien milieu offensif, qui a joué deux fois chez les Merlus (1997-99 puis 2003-07) avait intégré la cellule de recrutement à l'été 2007, à la fin de sa carrière de joueur. Il était en charge du recrutement des pros mais aussi des jeunes. Mais la restructuration de la cellule de recrutement fait qu'il a été invité à partir, lui qui était très proche de l'ancien directeur sportif, Christophe Le Roux.

Le Havre : Bodmer satisfait du début de saison

Dixième après quatre journées de L1, le club doyen réussit son grand retour dans l'élite. Après un 2-2 sur la pelouse de Montpellier en ouverture de la saison, les Normands se sont inclinés à domicile contre Brest (1-2) avant d'aller prendre un bon point à Rennes (2-2) et de gifler Lorient (3-0) au stade Océane. Une entame conforme aux attentes, a expliqué le directeur sportif du HAC, Mathieu Bodmer, à Foot Mercato : « On a réalisé quatre premiers matches qui ressemblent à ce qu’on voulait faire. La défaite face à Brest, c’est l’apprentissage de la L1 où la moindre erreur ne pardonne pas. Après, face à Montpellier, une équipe quand même installée de ce championnat, on parvient à montrer un beau visage dans l’ensemble. Rennes, à 10 contre 11, on revient avec des valeurs et des vertus qui correspondent à notre groupe et puis ce match contre Lorient, où on a globalement maîtrisé même s’ils ont eu des occasions sur la fin ».

Mais aussi...

TFC : Nicolaisen meilleur joueur de L1 au niveau des dégagements

Pas sûr que ce soit la stat qui fasse le plus rêver les joueurs de foot mais Rasmus Nicolaisen est le meilleur joueur de Ligue 1 dans un domaine, celui des dégagements. Personne n'en a effectué autant que le défenseur du TFC depuis le début de la saison (27). Le Danois de 26 ans devance les Lorientais Montassar Talbi et Julien Laporte ainsi que le Nantais Nicolas Pallois (21). Au niveau européen, seuls Kurt Zouma (West Ham, 36) et John Egan (Sheffield United, 29) le devancent.

Girondins : un nouvel international au FCGB

Vendredi soir, le milieu de terrain Mathias De Amorim a été titularisé par le sélectionneur de l'équipe de France U20, Landry Chauvin, pour le match amical face au Danemark (2-2). C'était sa première sous le maillot des Bleuets. Il a joué 62 minutes au sein d'un 4-2-3-1. En revanche, il ne devrait pas débuter lors du second match face aux Nordiques lundi puisque Chauvin a annoncé sa décision de faire tourner.

OGC Nice : Laborde, un killer au Gym

Si l'OGC Nice ne réalise pas pour l'instant le début de saison espéré, malgré quelques bonnes séquences, il peut compter sur un artilleur né en la personne de Gaëtan Laborde. Depuis la saison dernière, avec 19 réalisations, l’ancien attaquant du Stade Rennais est le quatrième buteur le plus prolifique en Europe sans avoir tirer le moindre penalty !

Et enfin...

LOSC : Bentaleb se signale... en tribunes !

Recruté par le LOSC après quelques balbutiements sur le plan médical, Nabil Bentaleb s'est déjà signalé dans son nouveau club. Selon le compte Suiveur Lillois, la nouvelle recrue des Dogues était assise au milieu de tout le monde dans les travées de Georges Niquet pour assister au match de la réserve. « Posé avec ses potes, comme si de rien n’était. Incroyable », peut-on lire sur Twitter.

FC Lorient : rebond dans le dossier Van de Beek !

Un temps pisté par le FC Lorient, qui s'était même mis d'accord avec Manchester United pour sa venue cet été, Donny Van de Beek est finalement resté chez les Diables Rouges. La donne pourrait changer. Selon Ekrem Konur, MU était déterminé à le transférer cet été mais envisagerait désormais un prêt pour le milieu de terrain néerlandais, toujours pas dans les plans de son entraîneur Erik ten Hag.

