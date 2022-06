Un club de Ligue 1 sur Kurzawa, jackpot à Rennes, un nouveau départ à Strasbourg ?

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Montpellier a songé à Layvin Kurzawa (PSG)

En quête urgente de latéraux avec les départs de Sambia ou encore Ristic, le MHSC devrait engager Faitout Maouassa (ex-Stade Rennais aujourd'hui au Cercle Bruges) dans les prochaines heures. Désireux de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, le club héraultais s'était également renseigné sur la situation de Layvin Kurzawa (PSG, 29 ans) selon le journaliste local Cédric Drouet. Le dossier n'a toutefois pas été creusé plus que cela du fait du confortable salaire de l'international tricolore (500 000€ brut par mois pour 0 match de L1 disputé l'an dernier).

Moulin-Pickeu ramènent un 2e joueur d'Angers à Caen !

Après avoir déjà enrôlé Romain Thomas au nez et à la barbe de l'ASSE, le SM Caen de Stéphane Moulin et Olivier Pickeu va poursuivre son recrutement au SCO Angers. D'après Ouest-France, le club normand – qui n'est pas parvenu à tomber d'accord avec Benoît Costil (ex-Bordeaux, 34 ans) – va faire signer Anthony Mandrea, passé de n°3 à n°1 sur la fin de saison dans le Maine-et-Loire. Stéphane Moulin, qui connait très bien le néo-international algérien a été convaincu par ses prestations.

Aguerd va rapporter gros à Rennes

Après moult rebondissements de dernière minute, le transfert de Nayef Aguerd à West Ham sera officialisé dans les prochaines heures et devrait bel et bien rapporter le jackpot au Stade Rennais. Selon Fabrizio Romano, le club breton doit ainsi recevoir 35 millions d’euros plus des bonus pour son défenseur central marocain. Wout Faes (Stade de Reims) est toujours bien placé pour le remplacer.

RC Strasbourg : Chahiri à nouveau envoyé en Ligue 2 ?

Auteur d'une saison mitigée au SM Caen, Mehdi Chahiri (25 ans) ne devrait faire que passer au RC Strasbourg cette saison. N'entrant pas dans les plans de Julien Stéphan, l'ancien joueur du Red Star pourrait rebondir dans un autre club francilien. Selon Le Parisien, le Paris FC de Thierry Laurey serait très intéressé pour l'accueillir. Le milieu offensif est sous contrat jusqu'en 2024 avec le RCSA.

FC Lorient : Pelissier, les raisons d'un départ surprise

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le FC Lorient et pourtant conforté à l'issue de la saison, Christophe Pelissier (56 ans) va finalement être limogé par les Merlus et remplacé par l'actuel directeur du centre de formation Régis Le Bris, tout frais titulaire du BEPF. Selon Ouest-France, l'ancien coach de Luzenac paie ses relations compliquées avec sa hiérarchie (son directeur sportif Christophe Le Roux notamment) et ses prises de position dans la presse. Il paie aussi le fait qu'une partie du vestiaire soient agacés de ses « méthodes frileuses ». Le président Loïc Féry aurait appelé Christophe Pelissier samedi soir pour lui expliquer son choix. Coût total du licenciement : 3,5 M€ en incluant tout le staff technique (Jean-Marie Stéphanopoli, Julien Outrebon et Olivier Lagarde).

Benitez, de Nice au PSV Eindhoven ?

Selon l’Eindhovens Dagbald, le PSV Eindhoven serait bien parti pour recruter Walter Benítez. Le portier argentin, dont le contrat à l’OGC Nice expire le 30 juin prochain, aurait déjà un accord verbal avec le club néerlandais. Au Gym depuis 2016, le gardien de 29 ans aura disputé au total 187 matches avec la formation azuréenne et réalisé 55 clean sheets.

Belotti discute bien avec l’AS Monaco

Comme les dernières rumeurs le laissaient entendre, Andrea Belotti (28 ans) est une piste crédible pour l’AS Monaco. Le spécialiste des transferts Nicolo Schira confirme l’intérêt du club de la Principauté pour l’attaquant italien et ajoute même qu’une proposition de quatre ans lui a été soumise, lui qui arrive libre au Torino.

Toulouse sur deux pistes séduisantes en Belgique et aux Pays-Bas

Désireux d'aller vite dans son recrutement basé sur la Data, le Toulouse FC avance sur plusieurs pistes à l'étranger. Le quotidien belge Le Soir évoque un intérêt des Violets pour l'attaquant Jackson Muleka (Standard de Liège, 22 ans). Galatasaray, Schalke et Stuttgart seraient aussi sur les rangs alors que Kasimpasa, club dans lequel il a été prêté sur la deuxième partie de saison, tente aussi de conserver le buteur congolais.

Concernant la défense, le nom de Melle Meulensteen (RKC Waalwijk, 22 ans) a aussi été cité par Voetbal International. Sous contrat jusqu'en 2024, le Néerlandais sort d'une saison pleine en Eredivisie (33 matchs) où il évoluait aux côtés de l'algérien Ahmed Touba, également dans les bons papiers du Téfécé.

Le Melting-clubs du 20 juin Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – de la Ligue 1.

