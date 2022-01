Un club de L1 vise Grenier, l'AS Monaco attaqué sur sa défense, une recrue de prestige à Angers

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

AS Monaco : Sidibé vers un départ en Liga ...

Alors que Kieran Trippier (31 ans) devrait retourner en Angleterre et prendre la route des nouveaux riches de Newcastle, l'Atlético Madrid cherche un remplaçant à moindre frais en Ligue 1. Selon AS, il pourrait s'agir de Djibril Sidibé (29 ans), lequel refuse toujours de prolonger à l'AS Monaco où il arrive en fin de contrat en juin 2022. Face à la situation du Champion du Monde, le club princier lui a déjà trouvé un remplaçant avec la signature de Vanderson (ex-Grêmio).

… Et les Wolves tentent Badiashile

Si l'AS Monaco est toujours en quête d'un ailier efficace pour faire face à la longue absence de Krépin Diatta, le club princier a aussi été attaqué sur l'une de ses pépites. En effet, selon L'Equipe, Wolverhampton ferait actuellement le forcing pour récupérer Benoît Badiashile (20 ans). Une offre de 30 M€ aurait même été repoussé.

Le SCO Angers a eu le feu vert pour Bentaleb

Après de longues semaines d'attente et plusieurs départs (Bernardoni, Thioub), le SCO Angers tient enfin son renfort attendu Nabil Bentaleb (ex-Schalke04, libre, 27 ans). Le milieu, qui s'entraînait depuis fin septembre dans le Maine-et-Loire, a signé jusqu'en juin 2025. Dans le sens des départs, Franck Magri (attaquant, 22 ans) va plier bagage et rejoindre Bastia (Ligue 2).

FC Metz : le président Serin vise trois renforts dont Clément Grenier !

Présent en conférence de presse suite à la signature de Jean-Armel Kana-Biyik, Bernard Serin (président du FC Metz) a fait le point sur le Mercato : « On veut se renforcer avec trois joueurs supplémentaires. On sera peut-être un peu « excédentaires » en termes d'effectif en fin de saison. Mais sachant que le mercato de janvier est toujours compliqué, on a des besoins immédiats. On souhaite un milieu défensif, ce qui est peut-être le plus urgent, un latéral gauche et un milieu créateur », affirme-t-il.

A gauche, Abdu Conté (Morenreise, 23 ans) est le joueur ciblé et L'Equipe évoque une réflexion des Grenats pour Clément Grenier (libre, 30 ans), qui s'entraîne actuellement à l'OL après avoir passé six mois au chômage après son départ du Stade Rennais. Bernard Serin a également reconnu que Metz anticipait déjà le Mercato d'été : « On a l'espoir d'avoir des plus-values importantes sur les transferts l'été prochain. La vente de Pape Matar Sarr a été très importante (20 M€), mais ça ne suffit pas ».

Vers un report de MHSC - ESTAC

L'ESTAC a demandé le report de son match de dimanche (15h) à Montpellier aprèa que les derniers tests PCR aient révélé 13 cas de Covid dans son effectif. La Ligue doit donner une réponse rapide mais il est probable que la rencontre soit décalée.

Stade de Reims : Hugo Ekitiké a pris cher

Meilleur buteur du Stade de Reims en ce début de saison (8 buts), Hugo Ekitiké manquera bel et bien les deux prochains matchs de son équipe. En effet, la Commission de discipline de la FFF a infligé trois matchs de suspension (dont un avec sursis) à l'attaquant champenois pour son coup de sang en Coupe de France à face Thaon-les-Vosges. Son retour est prévu pour le choc face au PSG le dimanche 23 janvier.