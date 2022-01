Un Danois vers Bordeaux, Strasbourg fait main basse sur une pépite de Ligue 2, Savanier hésite à prolonger

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Nice : coup de théâtre pour Claude-Maurice

Si l'arrivée de Bilal Brahimi (SCO Angers) le fera rétrograder d'un rang dans la hiérarchie des ailiers du Gym, Alexis Claude-Maurice (23 ans) va s'accrocher. En effet, selon Foot Mercato, l'ancien Merlu – qu'on annonçait dans le viseur du FC Metz – devrait finalement rester à Nice. Il s'agit d'un choix mûrement réfléchi du joueur mais également de la direction des Aiglons où Julien Fournier l'apprécie beaucoup...

Monaco : Nübel freine déjà son retour au Bayern Munich

Si le Bayern Munich aimerait bien récupérer Alexander Nübel (25 ans) dès l'été 2022, le portier de l'AS Monaco ne serait pas très chaud pour rentrer tout de suite en Bavière. Selon Sky Germany, Nübel n'entend pas jouer davantage les doublures de Manuel Neuer et n'aurait pas apprécié d'entendre de la bouche de ses agents que le Bayern commence à discuter d'une nouvelle prolongation du gardien de la Manschaaft (libre à l'été 2023). Si Neuer prolonge d'un an, Nübel souhaiterait être prêté une saison de plus (jusqu'en 2024). Si Neuer prolonge de deux ans, le gardien monégasque réclamera un départ définitif...

Girondins : deux lofteurs s'en vont...

Poussé vers la sortie aux Girondins de Bordeaux, Mehdi Zerkane (22 ans) va rejoindre le Lausanne Sport (D1 suisse) en prêt avec option d'achat. Girondinfos confirme l'information de L'Equipe. Quant à Otavio, qui arrive en fin de contrat dans six mois, son départ à l'Atletico Mineiro va être avancé de six mois. En effet, Sud Ouest explique que le Brésilien va finir son contrat dans le club qui l'acceuillera la saison prochaine. Il s'agit d'un prêt sec permettant d'économiser son salaire.

… Et un défenseur danois va débarquer après Marcelo !

Selon le journaliste italien Gianluigi Longari, Bordeaux devrait accueillir dans les prochaines heures un deuxième défenseur central en plus de Marcelo. Il s'agit d'Andreas Maxso (Brondby, 27 ans). Les deux clubs sont proches de s'entendre sur un prêt avec une obligation d'achat fixée à 2,2 M€.

Exc #Bordeaux are close to sign Andreas #Maxsø from #Brøndby. Clubs are in final discussions for a Loan + obligation to buy for 2.2 milion total fee #Transfers — Gianluigi Longari (@Glongari) January 28, 2022

Le RC Strasbourg s'offre un renfort très prisé de L2 !

Le RC Strasbourg est sur le point de réaliser l'un des très bons coups de cette fin de Mercato d'hiver ! En effet, comme annoncé par Foot Mercato et confirmé par les Dernières Nouvelles d'Alsace, le Racing et le VAFC se sont entendus pour le transfert du prometteur défenseur central Ismaël Doukouré (18 ans). Présent aux JO avec les Bleuets, le stoppeur nordiste doit signer pour quatre ans et demi (jusqu'en juin 2026). Montant du transfert : 1,5 M€.

MHSC : Savanier évasif sur sa prolongation

Dans un entretien à Eurosport, Téji Savanier a été lancé sur son avenir. En fin de contrat en juin 2023 et dans le viseur de Peter Bosz à l'OL, le milieu héraultais s'est bien gardé d'avancer des certitudes pour la suite : « Ma prolongation ? Ce n’est pas réglé. On va discuter de tout ça dans les jours qui viennent et on verra ce qu’il se passera. Aujourd’hui, je suis à Montpellier. Demain, je ne sais pas où je serai ».

L'ancien Nîmois a reconnu balancer entre un départ pour jouer la C1... et la volonté d'être le capitaine du MHSC pour l'entrée dans le nouveau stade : « La Ligue des champions, c’est un rêve pour tous les joueurs. Ressentir la sensation, cette musique… Je l’ai vécu en tant que supporter à La Mosson. Rien que dans les tribunes, j’avais des frissons partout. J’espère le vivre un jour. Avec Montpellier, ce serait le mieux. Si je peux être capitaine le jour de l’inauguration du stade Louis Nicollin (ndlr : prévu en 2024), je ne vous explique pas les frissons… »

Reims : un premier départ en attendant Ekitike ?

Si le cas Hugo Ekitike (19 ans) occupe actuellement les discussions au Stade de Reims pourrait provoquer quelques remous en cette fin de Mercato, un premier départ est intervenu au sein du club champenois. Le jeune attaquant N'Dri Philippe Koffi (19 ans) a été prêté pour les six prochains mois dans le club partenaire de Paços de Ferreira (D1 portugaise). Un Erasmus comme celui d'Ekitike à Velje (Danemark) la saison dernière ?

Bassi et Tchimbembé quittent le FC Metz

Arrivé l'été dernier de Nancy, Amine Bassi (24 ans) ne s'est pas imposé au FC Metz. Comme le rapporte L'Equipe, le milieu offensif va aller chercher du temps de jeu en prêt du côté de Barnsley (lanterne rouge de Championship). Situation identique pour Warren Tchimbembé (23 ans) qui va être prêté par les Grenats à Mirandes (D2 espagnole).

Lorient a trouvé une alternative à Mandanda

En quête d'un gardien et après avoir échoué à attirer Steve Mandanda (OM), le FC Lorient aurait jeté son dévolu sur … Régis Gurtner (Amiens, 35 ans) selon L'Equipe. Les Merlus discutent d'un transfert du portier picard en fin de contrat en juin 2023.

L'ESTAC va vendre son ancien capitaine en Espagne

Principale victime de l'arrivée sur le banc de Bruno Irles, Jimmy Giraudon (30 ans) devrait quitter l'ESTAC avant la fin du Mercato. Passé de capitaine à remplaçant, le défenseur serait sur le départ pour l'étranger. L'Equipe parle d'un intérêt de Leganes (D2 espagnole) le concernant.