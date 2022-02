Un départ à Reims, un coup de pouce pour Guion à Bordeaux, un rival pour Tchouaméni à l’ASSE 

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Girondins : campagne spéciale au Matmut Atlantique

Dimanche, 29 557 spectateurs ont répondu présent pour la première de David Guion sur le banc des Girondins de Bordeaux face à l’AS Monaco (1-1). Pour renouveler l’expérience, favoriser les chances de maintien et gonfler l’affluence, L’Équipe fait savoir qu’une politique tarifaire avantageuse sera mise en place pour tous les matches restants à domicile. David Guion ne peut que s’en féliciter : « On a eu la chance d’être soutenus par un public merveilleux. Je suis convaincu qu’en continuant à avancer, avec la confiance et l’aide du public, ce genre de matches, on réussira à les gagner dans pas longtemps. »

Stade de Reims : Delecroix licencié ?

Encore privé de huit joueurs sur blessure pour la réception de Brest dimanche (1-1), Oscar Garcia a affirmé qu’il n’avait « jamais connu ça » dans toute sa carrière. « Je ne me souviens pas d’avoir eu une semaine sans blessure de joueur », avait avoué l’entraîneur du Stade de Reims vendredi en conférence de presse. Hugo Ekitike s’étant blessé à son tour aux ischio-jambiers, la même blessure que Thomas Foket, El Bilal Touré et Valon Berisha, L’Équipe avance que le responsable de la performance va en payer le prix fort. Ce lundi, Barthélémy Delecroix aurait en effet été averti qu’il était tout bonnement démis de ses fonctions.

AS Monaco : Nadé sur les traces de Tchouaméni

Lancé dans le grand bain cette saison en défense centrale, Mickaël Nadé est devenu l’un des tauliers de l’ASSE. Conforté dans le onze de départ par Pascal Dupraz après avoir séduit Claude Puel en début de saison, le Vert dispose d’un atout non négligeable dans ses bagages : son impact au duel. Selon le site de la Ligue, le stoppeur de 22 ans a remporté près de 65% de ses duels ! Ce chiffre le place en deuxième position des joueurs de L1 derrière le milieu international tricolore de l’AS Monaco, Aurélien Tchouaméni.

