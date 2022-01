Un départ se profile à Reims, Batlles sort du silence, Girondins - OM finalement maintenu ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Bordeaux - OM finalement maintenu ?

Le flou entoure toujours la tenue du match entre Bordeaux et l'OM prévu ce vendredi, les Girondins étant fortement touchés par le Covid (21 joueurs testés positifs depuis le 17 décembre). Un report, demandé par le club aquitain, semble toutefois s’éloigner. Le nouveau protocole médical mis en place par la LFP, avec une durée d'isolement raccourcie à cinq jours pour les personnes entièrement vaccinées, pourrait en effet permettre la tenue du match. Chose que ne souhaite pas forcément le staff du FCGB qui souligne que la problématique de la reprise des entrainements sans contacts pour respecter les gestes barrières a entraîné certaines blessures. De nouveaux tests seront effectués aujourd'hui.

Batlles sans rancune ?

Évince du poste d’entraîneur principal de l’ESTAC, où son discours ne cadrait plus avec celui des dirigeants de City Group, Laurent Batlles a repris sa liberté avant d’être remplacé par Bruno Irles. Ce changement brutal ne l’a empêché de présenter ses voeux pour la nouvelle année. « Merci à mes joueurs, mon staff, tous les membres du club, les supporters avec qui j’ai vécu de belles années ponctuées d’un titre en Ligue 2 et d’une montée en Ligue 1, a-t-il affirmé sur Twitter. Je ne vous oublierai jamais ni vous ni l’ESTAC. Je vous souhaite une très belle année 2022. »

Hornby plus dans les plans de Reims ?

Seul buteur du 16e de finale de la Coupe de France qui a opposé dimanche le Stade de Reims à Thaon (1-0), Fraser Hornby (22 ans) pourrait être sacrifié au mercato hivernal. « Il possède un très bon état d’esprit et mérite d’avoir marqué, a indiqué Oscar Garcia après la rencontre. Maintenant, on doit parler avec lui pour savoir ce qu’il veut faire. On décidera ainsi de notre effectif pour la deuxième partie de saison. » Une position qui laisse songeur sur l’avenir de l’attaquant écossais, qui ne s’est jamais imposé sur la durée depuis son arrivée en juillet 2020.

Metz affaibli pour le derby

Selon Le Républicain Lorrain, quatre joueurs du FC Metz ont été testés positifs au Covid-19 avant le derby dominical contre le RC Strasbourg (15h). Selon le journal régional, il s'agirait notamment des attaquants Papa-Ndiaga Yade, Opa Nguette et Lenny Joseph, qui n'ont pas participé au match amical face à Sedan (victoire 1-0) dimanche. Toujours d'après le quotidien, « ils devraient être de retour à l'entraînement en milieu de semaine. » Malgré tout, il s’agit d’un nouveau coup dur pour le club mosellan, déjà privé de nombreux joueurs partis à la CAN et qui se bat en queue de classement pour obtenir son maintien en Ligue 1.

