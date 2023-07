Rennes attaqué au Mercato, Ineos coupe le robinet à Nice, une recrue surprise a signé à Lille

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

FC Lorient : Formose Mendy jusqu'en 2028

Après avoir officialisé l’arrivée de Benjamin Mendy mercredi, le FC Lorient a accueilli hier Formose Mendy, le défenseur central d'Amiens, qui s'est engagé jusqu’en 2028. «Après deux saisons complètes en Ligue 2, je suis très fier de découvrir l’élite du football français en rejoignant le FC Lorient, un club auteur d’une très belle saison l’an dernier, a confié le principal intéressé. Je viens avec beaucoup d’ambition, d’humilité et prêt à apprendre auprès de joueurs comme Montassar Talbi, Julien Laporte et Bamo Meïté. J’espère répondre aux attentes du coach, du staff, du groupe et de l’ensemble du club pour réaliser un bel exercice sous mes nouvelles couleurs. Je suis impatient de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et de faire connaissance avec le public du Moustoir. Je donnerai le meilleur de moi-même pour progresser et aider cet effectif à performer».

Formose Mendy, nouveau merlu ! 🐟



Le défenseur central de 22 ans s'engage 5⃣ ans avec le @FCLorient ! 🟠⚪️⚫️ — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) July 20, 2023

Stade de Reims : jeune latéral de City arrive

D’après les informations de L’Equipe, Reims va accueillir en prêt le jeune défenseur de City Josh Wilson-Esbrand (20 ans) prometteur latéral gauche prêté l'an dernier à Coventry.

OGC Nice : Stengs définitivement à Antwerp

Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec l’OGC Nice, Calvin Stengs (24 ans) va rejoindre le Royal Antwerp où il était prêté. Selon Foot Mercato, l’ailier droit néerlandais va signer 4 ans.

🚨🔴⚫️🇳🇱 #Ligue1 |



◉ Accord trouvé entre le Royal Antwerp et le Nice pour le transfert de Calvin Stengs.



◉ Contrat de 4 ans. https://t.co/tsTewihYu7 pic.twitter.com/GyG5zqVAXh — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 20, 2023

Mais aussi...

OGC Nice : Ineos réduit la voilure

Après avoir vu l'OGC Nice dépenser son argent n'importe comment l'été dernier, Ineos va couper le robinet au mercato. Selon Nice Matin, l'enveloppe initiale allouée au recrutement serait d'environ 15 millions d'euros (avant le dégraissage opéré actuellement par Florent Ghisolfi).

RC Strasbourg : Sobol blessé

Absent du match amical remporté lundi par le RC Strasbourg contre Hoffenheim (2-1), lors du stage en Autriche, Eduard Sobol s'est blessé le lendemain à l'entraînement. Le latéral gauche ukrainien a été victime d'une grosse entorse à la cheville droite. D'après L'Équipe, il doit passer des examens dans les prochaines heures pour déterminer la gravité de la lésion.

Stade Rennais : Doku et Majer courtisés en grand

L'opération dégraissage pourrait bientôt continuer au Stade Rennais. Selon le club breton se montre gourmand pour Lovro Majer et a refusé une offre de Wolfsburg à hauteur allant jusqu'à 22-25 millions d'euros bonus compris ! Jérémy Doku est également aux portes d'un départ mais ps à n'importe quel prix. « Aston Villa veut désormais signer Jérémy Doku, explique Sports Zone. Le diable rouge dispose également d’un vif intérêt de la part d’un autre club club. Liverpool, troisième club sur le joueur, s’est pour l’heure cantonné à une simple d’information. Le belge apprécie l’idée d’un départ en Premier League, Rennes est vendeur, mais à ses conditions financières. »

⚡️FLASH ZONE ⚽️



Aston Villa veut désormais signer Jérémy Doku.



▫️Le diable rouge dispose également d’un vif intérêt de la part d’un autre club club. Liverpool, troisième club sur le joueur, s’est pour l’heure cantonné à une simple d’information.



▫️Le belge apprécie l’idée… pic.twitter.com/jQ4sK2zhba — SPORTS ZONE (@SportsZone__) July 20, 2023

Et enfin...

Stade de Reims : Gravillon vers le Torino ?

Après un intermède de six mois au Torino, Andreaw Gravillon va découvrir la Turquie. RMC Sport révèle que le défenseur guadeloupéen de 25 ans est tout proche de signer à l'Adana Demirspor. Un contrat de trois ans l’attend. Le Stade de Reims devrait empocher 2,1 millions d'euros dans ce transfert qui devrait se conclure aujourd’hui.

LOSC : Haraldsson a ramené son petit frère dans ses valises !

Officialisé hier midi par le LOSC, Hakon Haraldsson semble déjà plaire à Paulo Fonseca, qui l’a intégré avec délectation à l’entraînement. Sans qu’il le sache, l’ancien milieu offensif du FC Copenhague sera suivi de son frère, Haukur lui aussi milieu offensif retenu en U19 nationaux. D’après L’Équipe, le cadet de 17 ans est venu renforcer la formation et l'équipe réserve (N3) avec l'espoir de grimper en A. « Hakon l'a appris en dernière minute, les deux dossiers sont distincts, ils n'évoluaient pas dans les mêmes clubs (IA Akranes, D2 islandaise) », glisse Olivier Létang, pas peu fier de son double coup au mercato.

Podcast Men's Up Life