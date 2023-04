Genesio furax à Rennes, Digard défend ses joueurs, Montanier prévient le FC Nantes

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Diallo sur les traces de Zitelli

Auteuir d'un doublé hier à Reims (2-0), Habib Diallo a été le grand artisan de la précieuse victoire du RC Strasbourg. Comme le relève le site StatsduFoot, il est le premier joueur du Racing à inscrire 17 buts lors d'une saison en L1 depuis David Zitelli en 1996/97 (19 buts).

Montanier veut ramener la Coupe de France à Toulouse

Dimanche, le TFC s’est imposé en Bretagne contre le Lorient FC (1-0). Un succès important pour les Violets qui peuvent désormais se concentrer pour la finale de la Coupe de France en toute sérénité. Philippe Montanier a exprimé sa volonté de ramener le trophée en Haute-Garonne. « C'est un moment historique mais il va falloir que l'on ne soit pas trop dans l'émotion et que l'on prépare ce match-là avec l'intention de ramener la coupe au Capitole. Pour l'instant il va falloir bien se préparer, bien travailler comme on l'a fait cette semaine et puis ça va être une finale assez ouverte je pense, avec une grande ferveur, donc c'est appréciable », a-t-il expliqué au micro de Prime Vidéo.

Stade Rennais : Genssio tombe sur ses joueurs

Suite à la nouvelle défaite à Montpellier (0-1), en infériorité numérique, Bruno Genesio n'a pas été tendre avec ses joueurs. « Les joueurs ont cru qu’on arriverait à faire la différence par notre jeu de passes ou de position mais il faut en faire plus pour gagner un match à l’extérieur, a pesté Genesio en conférence de presse. Il faut se poser les bonnes questions. On ne stagne pas mais on reproduit les mêmes genres de match. »