Un ex de l'AS Monaco vers Newcastle, le SCO Angers a son Mbappé, Faivre (Brest) est courtisé

AS Monaco : un ancien dirigeant vers Newcastle

Désormais sous pavillon de l'Etat d'Arabie Saoudite, Newcastle entend mener un Mercato très spectaculaire dès cet hiver... Et les Magpies ne se contenteront pas simplement d'aller chercher de grands joueurs. Désireux de renforcer son encadrement, le club du Nord de l'Angleterre vise le recrutement de Michael Emenalo en qualité de directeur sportif. Selon le journaliste de Sky Sport Rudy Galetti, Newcastle – qui vient d'essuyer le refus de Marc Overmars (Ajax Amsterdam) a fait de l'ancien DS de Chelsea (2007-17) et de Monaco (2017-19) sa nouvelle priorité. Les Anglais aimeraient conclure cette arrivée avant la fin de cette semaine.

Mohamed-Ali Cho, le Mbappé d'Angers

S'il n'est pas le joueur de L1 dont on parle le plus, Mohamed-Ali Cho (SCO Angers) a déjà beaucoup d'expérience dans l'élite malgré son très jeune âge (17 ans). Des débuts qui ne laissent pas insensibles Bruno Irles, l'entraîneur de Quevilly Rouen Métropole (L2) qui avait tenté de le recruter cet été. Sur le plateau du Late Football Club, l'ancien formateur monégasque est allé loin dans les comparaisons :

« Quand on n’a pas forcément un gros budget, on va cibler des joueurs à fort potentiel et je l’avais ciblé parce qu’il a cette technique à haute vitesse très rare et que j’apprécie chez les joueurs (…) Il arrive à garder sa technique dans la très haute vitesse, un peu comme Kylian Mbappé (...) S’il est capable de s’imposer en Ligue 1, c’est qu’il a forcément quelque chose que les autres n’ont pas. Ses qualités, ce n’est pas donné à tout le monde et ce n’est pas une question d’âge. »

Stade Brestois : direction l'Allemagne pour Romain Faivre ?

Un temps annoncé dans le viseur de l'OL, en négociations avec le Milan AC l'été dernier, Romain Faivre (Stade Brestois, 23 ans) intéresse encore beaucoup de monde. Selon TMW, le Borussia Mönchengladbach serait intéressé par ses services et prêt à s'attacher les services de l'ancien Monégasque, sous contrat jusqu'en 2025 en Bretagne. Affaire à suivre.

Stade de Reims : Wout Faes vit un rêve éveillé

Appelé pour la première fois en sélection de Belgique A suite à la cascade de forfaits qui touche les Diables Rouges, Wout Faes (23 ans) est un homme heureux. Le défenseur rémois a évoqué son bonheur en conférence de presse : « La Ligue 1 n'est pas trop suivie en Belgique. Mais j'ai pu grandir dans un bon championnat. Dès mon arrivée à Reims, j'ai joué tout de suite. Et cette constance m'a apporté de l'expérience. En club, le coach me demande d'être un leader. Après quelques mois, cette régularité me permet de venir en équipe nationale. C'est très enrichissant de pouvoir m'entraîner avec cette équipe. »

ESTAC : le doublé fou de Gerson Rodrigues

Actuellement en sélection du Luxembourg, l'ailier troyen a été l'un des grands artisans de la victoire de son pays en Azerbaïdjan jeudi soir (3-1) lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Auteur de deux buts d'anthologie, Gerson Rodrigues a trusté le top but de la soirée. On vous laisse vous régaler :

Autour d'Olivier Ménard, les chroniqueurs déterminent quel est le plus beau but de la soirée ? L'ailier de l'ESTAC Gerson Rodrigues est deux fois dans notre sélection #lequipeLIVE pic.twitter.com/GR2YyzWHSO — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) November 11, 2021