Première offre pour Ounahi (SCO d'Angers), le cas Delort agite l'OGC Nice, un ancien du Stade de Reims a vécu un cauchemar

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Angers : première offre de Leicester pour Ounahi

Révélation de la Coupe du monde, Azzedine Ounahi a des chances de quitter le SCO cet hiver. Selon L'Equipe, Leicester aurait formulé une première offre pour le milieu de terrain marocain de 22 ans. Elle s'élèverait à 20 M€ plus 10 M€ de bonus. Les dirigeants angevins en attendraient plus et les négociations vont reprendre. Cela laisse un dernier espoir aux autres courtisans d'Ounahi, dont fait partie l'OM, mais le temps est désormais compté pour eux...

AS Monaco : un ex de l'OGC Nice dans le deal pour Badiashile ?

Désireux de récupérer Benoît Badiashile (AS Monaco) cet hiver, Chelsea a déjà fait une offre avoisinant les 40 M€ pour le défenseur français. Si l'on en croit Media Foot, les Blues discutent également de la possibilité d'inclure un joueur dans la transaction pour faire baisser le prix du transfert : Malang Sarr. L'ancien joueur du Gym n'entre plus dans les plans du club londonien mais l'ASM sera-t-elle intéressée pour le récupérer pour autant ?

OGC Nice : Bouanani va prolonger jusqu'en 2027, Delort pas encore parti

Arrivé l'été dernier en provenance du LOSC, Badredine Bouanani (18 ans) n'aura pas mis longtemps à convaincre les décideurs azuréens et Lucien Favre de bétonner son contrat. Le club a annoncé sa prolongation prochaine jusqu'en juin 2027 dans un communiqué. Par ailleurs, L'Equipe fait le point sur le dossier Andy Delort. L'attaquant a bien demandé à quitter le club, notamment parce que certaines primes ne lui ont pas été versées. Il a des propositions, en France et dans le Golfe, et ses dirigeants ne sont pas contre le transférer. Mais à condition de s'y retrouver, financièrement et au niveau de son remplaçant. Pour le moment, ils assurent ne négocier avec aucun club.

Badredine #Bouanani (18 ans) prolonge jusqu’en 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣.



Cette prolongation prendra forme à compter du 1er janvier.#OGCNice — OGC Nice (@ogcnice) December 30, 2022

Le RC Strasbourg devancé par le Panathinaïkos pour un défenseur

En quête d'un latéral gauche, le RC Strasbourg songeait à récupérer le défenseur polonais de l'Union Berlin Tymoteusz Puchacz (23 ans). Un deal qui ne se fera pas puisque l'intéressé a été prêté au Panathinaïkos d'Athènes, leader du championnat de Grèce.

Clermont : Gonalons manquera son retour à Lyon

Ancien capitaine de l'OL, Maxime Gonalons (Clermont, 32 ans) manquera ses retrouvailles avec son club formateur dimanche à l'occasion de la 17ème journée de Ligue 1. La Montagne nous apprend en effet que le milieu de terrain est touché aux ischios-jambiers et donc forfait.

Toulouse : Montanier menacé après la gifle face à l'OM

Et si la défaite du Toulouse FC sur la pelouse de l'OM (1-6) précipitait la chute de Philippe Montanier et en faisant le 8e entraîneur limogé cette saison ? Selon le site Les Violets, le président du Téfécé Damien Comolli réfléchirait de plus en plus à se séparer de son coach après avoir écarté son fidèle adjoint Michaël Debève pour une raison obscure il y a quelques semaines. La réception de l'AC Ajaccio sera décisive pour Philippe Montanier.

Montpellier : Souquet à Chicago, ce n'est pas encore fait !

Si L'Equipe a déjà annoncé le départ d'Arnaud Souquet (Montpellier, 30 ans) en MLS au Chicago Fire, Bertrand Queneutte, le spécialiste du MHSC de France Bleu Hérault, n'est pas aussi catégorique quant à une issue favorable de cette piste. « C'est en bonne voie, il y a des discussions avancées mais ce n'est pas fait (…) Il n'y a pas d'accord total entre les clubs et la visite médicale n'est pas programmée. Le défenseur sera d'ailleurs présent contre l'OM ce lundi ».

Arnaud #Souquet à #Chicago ? En bonne voie, discussions avancées. Mais pas fait. Proposition au MHSC, oui. Cpdt pas d'accord total entre les clubs. Et VM pas encore programmée. Le défenseur sera d'ailleurs présent contre l'OM ce lundi. On en parle demain : 100% Paillade #TeamMHSC pic.twitter.com/pXNPyQ1txp — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) December 29, 2022

Girondins : David Guion attend un attaquant en janvier

Alors que les Ultramarines ont réclamé un effort de Gérard Lopez pour le Mercato d'hiver, les Girondins pourraient finalement être actifs au mois de janvier pour muscler un peu l'effectif. C'est en tout cas ce que souhaite David Guion qui s'est exprimé en conférence de presse après le match entre Bordeaux et Sochaux (2-1) : « Il y a Alberth Elis qui peut éventuellement nous quitter. Donc Elis sera remplacé. Et s’il y a un ou deux autres joueurs qui nous quittent, ils seront remplacés inévitablement. L’idée c’est de renforcer l’équipe avec des valeurs ajoutées. Mais bon, je sais qu’Admar (Lopes) travaille bien et fort pour ça ».

Stade de Reims : Faes a vécu un cauchemar avec Leicester à Liverpool

Ancien défenseur central du Stade, Wout Faes a connu une soirée terrible à Liverpool (1-2) hier. Alors que Leicester a ouvert le score dès la 4e minute, le Belge a marqué deux fois contre son camp en fin de première période pour offrir la victoire aux Reds ! Sur le premier but, il tacle un centre d'Alexander-Arnold alors que son gardien lui a hurlé de lui laisser le ballon. La balle s'élève dans les heures et retombe en pleine lucarne opposée. Un manque de chance incroyable confirmé à la 44e quand Darwin Nunez pique le ballon devant le portier des Foxes. Sa tentative échoue sur le poteau, rebondit sur Faes et rentre ensuite dans les buts... Plus largement, l'ancien Rémois a vécu une soirée très difficile face à la percussion des joueurs du LFC.