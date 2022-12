Un ex Girondin et Strasbourgeois se paye Mbappé, une signature à Rennes, des retours au LOSC ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

PSG : Guilbert se paye Mbappé

Ancien des Girondins de Bordeaux et du RC Strasbourg, Frédéric Guilbert n’aimerait pas avoir la vie de Kylian Mbappé. « On est bien payés, on vit bien de ce sport, de ce métier. Après, quand je vois Kylian Mbappé, pas une seule seconde j’aimerais avoir sa vie, a-t-il expliqué à l’Alsa’Sports; S’il veut sortir, il ne va pas à Disney tout seul, sauf s’il le réserve pour lui tout seul (rires). A Strasbourg, les gens sont assez respectueux. Il y a juste une fois, dans un restaurant aux Halles, on était là-bas avec ma compagne. On s’assoie, on parle, en plus on parlait d’un truc assez privé. Un gars rentre dans le resto, il prend sa photo avec moi, et il se barre. On est restés bouche bée avec ma compagne. »

Stade Rennais : Kenny Assignon a signé

Kenny Assignon s’est engagé au Stade Rennais. Le petit frère de Kenny, âgé de seulement 14 ans, rejoint le club breton, en provenance du pôle Espoirs de Châteauroux. Le jeune milieu offensif intègrera donc le centre de formation du SRFC prochainement.

LOSC : des retours en pagaille à Luchin !

Alors que le LOSC vient de reprendre le chemin de l’entraînement et a enchaîné les matches amicaux pour se remettre dans le droit chemin, Paulo Fonseca pourra compter sur un groupe plus étoffé dès aujourd’hui. Selon La Voix du Nord, Jonathan David rejoindra Lille ce lundi tandis que Timothy Weah en fera de même demain. Adam Ounas, lui, a été excusé pour raisons personnelles. Des jeunes pourraient venir gonfler le groupe des Dogues ces prochains jours.

Montpellier HSC : Pitau satisfait après Lens

Battu par le RC Lens pour leur premier match de préparation de l’hiver (1-2), le Montpellier HSC ne veut pas verser dans le pessimisme. « Il y a eu beaucoup de rigueur et d’investissement. C’était intéressant. On a produit des séquences qui méritaient mieux. On a trouvé de la consistance et de la discipline. Dans le contenu ce stage est positif, a expliqué Romain Pitau dans La Voix du Nord. On prend ces deux buts sur des coups de pied arrêtés. Ça fait partie des situations qu’il va falloir bosser dans les deux prochaines semaines. »