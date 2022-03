Un ex-Girondins quitte la Russie, Rybolovlev veut rester à Monaco, Rennes braque ses supporters, Ménès fixe le prix d'Ajorque

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Blaise Matuidi ambassadeur de l'Inter Miami

S'il a résilié son contrat à l'Inter Miami il y a quelques jours faute d'avoir été inscrit sur les listes, Blaise Matuidi touchera bien l'intégralité des sommes dûes par son club de MLS. En effet, comme le rapporte L'Equipe et pour toucher l'intégralité de l'argent qu'on lui doit, le Champion du Monde (34 ans) a été nommé ambassadeur du club sur la même durée que sa fin de contrat. Habile...

Girondins : Pablo Castro a quitté la Russie

Parmi les conséquences de la guerre entre la Russie et l'Ukraine figure la mise en pause du championnat ukrainien, quelques reports de matchs en Russie... Et le départ des joueurs étrangers qui voient leurs contrats résiliés. Comme le rapporte le média local Meta, l'ancien bordelais Pablo Castro a été l'un des premiers à quitter Moscou. Sous contrat pour encore deux ans avec le Lokomotiv, le défenseur de 30 ans a cassé son contrat et quitté la Russie. Il est désormais libre de tout contrat.

Le Stade Rennais fait tousser ses supporters

Opposé à Leicester City pour l'un des chocs des 8e de finale de la nouvelle Ligue Europa Conférence, le Stade Rennais n'a pas vraiment appliqué une politique tarifaire pour le match retour du Roazhon Park le 17 mars prochain (18h45). En effet, comme le rapporte Ouest-France, le prix des places pour ce match contre les Foxes oscille entre 30 et 85€. Un tarif qui a provoqué de vives critiques parmi les plus fidèles suiveurs des Rouge et Noir, certains s'étonnent d'avoir des prix à plus de 60€ dans les kops...

Reims : Caillot revient sur son geste qui n'était pas anti-Monaco

Ayant pris l'initiative de faire rentrer son équipe en retard sur le terrain afin de protester contre l'invasion russe en Ukraine, Jean-Pierre Caillot a évoqué son geste dans les colonnes du Parisien... Se défendant d'une attaque à l'égard de Dmitri Rybolovlev, l'oligarque russe à la tête de l'AS Monaco, son adversaire de dimanche.

« On est là pour jouer au foot, pas pour faire de la politique. Monaco a l'actionnariat qui est le sien, il faut respecter tout le monde. Je ne suis pas partisan d'initiatives de type boycott. Monaco n'est pas plus gênant économiquement et fiscalement aujourd'hui qu'hier. A la suite du geste de dimanche, j'ai eu beaucoup de retours positifs d'Ukraine. J'en ai aussi de la part de nombreux présidents français. Et parmi eux, aucun n'a jugé utile de dénigrer Monaco », a-t-il glissé.

Rybolovlev n'a pas prévu de quitter Monaco malgré la guerre lancée par la Russie

Selon le Parisien, Dmitri Rybolovlev n'a pas prévu d'imiter le président de Chelsea Roman Abramovitch en prenant du recul. En privé, le boss de Monaco rappelle simplement qu'il n'a aucun lien parenté avec Poutine et qu'il a constitué sa fortune avant l'arrivée au pouvoir de l'ancien boss du KGB en 1999. Du côté du foot français, aucun dirigeant n'attaque d'ailleurs frontalement la direction de l'AS Monaco, laquelle se fait discrète ces derniers.

RC Strasbourg : Ménès fixe le tarif pour Ajorque

Proche de Marc Keller et du RC Strasbourg, Pierre Ménès a donné son avis sur Ludovic Ajorque dans son dernier « Face à Pierrot ». L'occasion pour lui d'évoquer la jolie côte sur le marché de l'attaquant réunionnais à qui il imagine une grosse vente : « S'il y a une grosse offre pour Ajorque, peut-être qu'il partira mais une grosse offre pour Ajorque, à mon avis, ça devrait tourner autour de 20 M€ car il a encore trois ans de contrat ».

FC Lorient : une nouvelle tuile avant la réception de l'OL

Vendredi soir (21h), les Merlus reçoivent Lyon au Moustoir en ouverture de la 27e journée de Ligue 1. Un match où Christophe Pelissier ne pourra pas compter sur toutes ses forces vives. Déjà privé de Fabien Lemoine et Stéphane Diarra, trop courts pour reprendre face à l'OL, le coach lorientais pourrait être privé du héros de la victoire face à Brest (1-0) dimanche dernier. En effet, victime d'une grosse entorse à la cheville, Ibrahima Koné est très incertain pour ce match. En revanche, Bonke Innocent, qui était sorti en boitant à Francis Le Blé dimanche dernier, est bel et bien disponible. Le milieu de terrain ne souffrait que d'une béquille et a pu reprendre normalement sa place.

Stade Brestois : une nouvelle affaire de jets de bouteille

Si l'affaire du jet de bouteille sur Dimitri Payet lors d'OM – OL a fait les gros titres de la presse pendant de longues semaines, cet épisode n'a pas refroidi les ardeurs de tous les supporters dans l'Hexagone. En effet, même si le monde médiatique n'en a pas spécialement beaucoup parlé, Ouest-France nous apprend que deux supporters du Stade Brestois ont été interpellés dimanche pour avoir lancé des bouteilles de soda pleines sur les joueurs du FC Lorient dans le chaud derby breton.

SCO Angers : vers une titularisation de Mandrea face à Rennes ?

Comme nous vous l'indiquions hier, l'après-Bernardoni est très compliqué au SCO Angers. Si Danijel Petkovic avait d'abord donné satisfaction, le nouveau numéro 1 a enchaîné les bourdes contre l'OM, Nice et Lens. De quoi bouleverser la hiérarchie et replacer Anthony Mandréa titulaire pour le match de Rennes dimanche ? L'entraîneur des gardiens du SCO Olivier Tingry n'a pas fermé la porte dans Ouest-France : « Tout le monde a sa chance. À partir du moment où on a un groupe, tout le monde en a. Je donne mon avis technique, ensuite le coach fait son choix. Mon but est que chaque gardien soit prêt physiquement et mentalement pour jouer ».

Et Mandréa est-il prêt à suppléer Petkovic au Roazhon Park ? « Bien sûr. Je l’espère. Depuis le premier jour, il l’est. Même s’il est n°3. Même Théo Borne doit se tenir prêt. À partir du moment où arrive le week-end, tout le monde doit être prêt. Comme Danijel l’a été à Lille pour suppléer Bernardoni ».