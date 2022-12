Un ancien Rennais fait de l’ombre à Mbappé, un ex de Lens à Strasbourg, Ghisolfi prépare un coup, Cabella pas au top ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

OGC Nice : Ghisolfi joue la proximité Nommé directeur sportif de l’OGC Nice en cours de saison après avoir quitté le RC Lens, Florent Ghisolfi joue la proximité avec le staff et les joueurs. Pour se fondre totalement dans l’effectif de Lucien Favre, l’intéressé a fait le déplacement à Marbella pendant le stage des Aiglons. Une manière aussi de mieux prendre le pouls des besoins de l'équipe en vue du mercato hivernal ? RC Strasbourg : un nouveau venu dans le staff Un nouveau venu a fait son apparition dans le staff du RC Strasbourg. Selon Alsa Sport, l’intéressé se nomme Arthur Hochedé et sera le troisième préparateur physique du club alsacien. Natif du Nord, il a exercé au RC Lens et dernièrement à l’US Vimy (N3). Il a notamment fait une thèse en sociologie du sport et physiologie de l’exercice sous la direction de… Gregory Dupont. Stade Brestois : Kenny Lala arrive Selon le SB29, Kenny Lala sera Brestois ! Après avoir rompu son contrat avec l'Olympiakos, et dans l’attente de l’ouverture du mercato le 1er janvier, date à laquelle il signera son contrat avec Brest, Kenny Lala (31 ans) intègre dès aujourd’hui le groupe. Equipe de France : Grosicki a fait de l’ombre à Mbappé Kylian Mbappé (23 ans) n’est pas le seul à avoir brillé lors du 8e de finale de la Coupe du monde, dimanche, entre la Pologne et la France. Si l’attaquant du PSG reste au-dessus du lot avec son doublé et sa passe décisive (3-1), Kamil Grosicki (34 ans) a fait une entrée qui n’est pas passée inaperçue. « Mbappé, c’est hors-norme... Mais Grosicki, qui en 5 minutes, adresse 2 centres dangereux et obtient un penalty, c’est bien aussi », a relevé Vincent Simonneaux, journaliste à la TVR, sur son compte Twitter. L’ancien milieu de terrain du Stade Rennais (2014-2017) est entré à la 87e minute alors que le score était de 2-0 en faveur des Bleus. Mbappé, c'est hors-norme... Mais Grosicki, qui en 5 minutes, adresse 2 centres dangereux et obtient un penalty, c'est bien aussi. #FRAPOL #TOUTDONNER. — Vincent Simonneaux (@VSimonneaux) December 4, 2022

LOSC : Cabella pas encore à son apogée ?

Élu Dogue des mois d’octobre et novembre, Rémy Cabella justifie son arrivée au LOSC cet été. S’il a connu quelques pépins physiques, l’ancien milieu offensif de l’OM et de l’ASSE s’est pleinement fondu dans l’effectif lillois et attend la suite de la saison avec impatience, lui qui pourrait encore donner plus... « Je pense qu’il n’a pas encore atteint son apogée. C’est d’ailleurs incroyable qu’à 32 ans, il ne soit pas encore au sommet de son art », a analysé son préparateur physique personnel Bastian Rico dans La Voix du Nord.

SCO Angers : Baticle bientôt fixé

Mis à pied à titre conservatoire le 24 novembre, Gérald Baticle a passé hier matin un entretien préalable avec Saïd Chabane. « Aucune décision définitive n’a été prise, a répondu le service communication du SCO à L’Équipe. Le président s’accorde quelques jours de réflexion avant de prendre sa décision. » En attendant la suite de la procédure qui peut aller de la réintégration de l’entraîneur à son licenciement pour faute grave, Abdel Bouhazama reste à la tête de l’effectif professionnel. Avec l’ensemble du staff, il est parti hier matin pour un stage de cinq jours dans la région de Murcie, dans le sud de l’Espagne.

AS Monaco : un nouveau DG au club L'AS Monaco a annoncé hier le remplacement de Jean-Emmanuel De Witt par Ben Lambrecht comme directeur général du club. Le Belge, âgé de 58 ans, était directeur exécutif du Cercle Bruges, club filiale de l'ASM, depuis mars 2021. Il avait jusque-là travaillé en collaboration avec Monaco « sur la mise en place d'une stratégie globale visant à moderniser la structure existante et renforcer les synergies entre les deux entités. » Ancien cadre de KPMG, Delacre et Coca-Cola (entre 1993 et 2020), diplômé de l'INSEAD Business School, Lambrecht succède à De Witt, nommé le 24 mai dernier mais dont le profil était trop éloigné des spécificités du football. L’AS Monaco annonce l’arrivée de Ben Lambrecht au poste de Directeur général.https://t.co/oNHZgI4d4Q — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) December 5, 2022

Pour résumer Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – du championnat de France.



Bastien Aubert

Rédacteur