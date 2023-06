Un Niçois vers la Turquie, MU avance pour Disasi, Poyet a tenté un retour à Bordeaux !

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

AS Monaco : Manchester United avance pour Disasi Le journaliste spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano annonce qu'Axel Disasi demeure tout en haut de sa liste de potentiels renforts défensifs. La priorité se nommait Kim Min-jae mais le Sud-Coréen du Napoli devrait prendre la route du Bayern Munich. Les Red Devils lorgnent également le Niçois Jean-Clair Todibo. OGC Nice : Beka Beka vers le Besiktas Ignazio Genuardi a assuré sur Twitter que le Besiktas lorgne le milieu de l'OGC Nice Alexis Beka Beka. Un prêt avec option d'achat serait étudié par toutes les parties. En 2022-23, l'ancien Caennais n'a disputé que 14 bouts de match avec les Aiglons. Il verrait ce départ d'un bon œil. FC Lorient : Le Bris maintenu malgré l'imbroglio avec Nice La révélation d'un accord entre Régis Le Bris et l'OGC Nice pour la saison prochaine a provoqué une cassure entre l'entraîneur et son président à Lorient, Loïc Féry. De là à imaginer que la situation serait à ce point intenable que les Merlus songeraient à se séparer du coach, il y a un pas que Mohamed Toubache-Ter n'a pas franchi : "Le board lorientais n’est à la recherche d’aucun coach et l’exemple Gourcuff est cité : « Pas besoin d’être in love avec le coach, Gourcuff avait fait pareil et ça termine 8e ». La porte est fermée à double tour et l’ensemble du staff en a été informé !!". Le board lorientais n’est à la recherche d’aucun coach & l’exemple Gourcuff est cité « pas besoin d’être in love avec le coach… Gourcuff avait fait pareil & ça termine 8eme »



La porte est fermée à double tour & l’ensemble du staff en a été informé !! #FCLorient — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) June 18, 2023

Mais aussi...

Stade de Reims : Balogun ne veut plus de prêt !

Prêté avec succès au Stade de Reims cette saison et rentré depuis à Arsenal, Folarin Balogun a prévenu son club qu'il ne partirait plus en prêt à l’avenir. « Je ne suis pas certain du déroulement des discussions, je ne suis pas certain de ce qu'il va se passer. [...] Ce que je peux dire, c'est que je ne partirai plus en prêt », a prévenu le jeune attaquant des Gunners. À Londres, le buteur de 21 ans devra faire face à une concurrence féroce, incarnée par Gabriel Jesus, habituel titulaire à la pointe de l'attaque des Gunners, et Eddie Nketiah, suppléant attitré du Brésilien.

Girondins : Poyet a tenté un retour à Bordeaux

Entraîneur des Girondins entre janvier et août 2018, Gustavo Poyet est aujourd’hui à la tête de la sélection grecque et avait essayé de revenir au Haillan ces derniers mois. « Je garde un souvenir spectaculaire. Depuis, j’ai envie et je pense constamment à revenir en France, a-t-il déclaré dans L’Équipe. Je m’y suis tout de suite senti à l’aise, j’ai adoré la Ligue 1. J’aurais aimé rester à Bordeaux où j’ai eu une connexion spectaculaire avec les joueurs et le public. Et en termes de résultats, je n’en parle même pas (6e ). Bordeaux reste dans mon cœur. Je suis encore en contact avec des gens du club, avec d’anciens joueurs. La saison dernière, avant la descente, j’étais inquiet. Je ne supportais pas de voir ça. Je voulais revenir, aider. Ça me prenait aux tripes. J’appelais mon agent et je lui disais : “Appelle le propriétaire. Dis-lui que je veux revenir, que je veux les aider.” J’étais fou. Et cette saison, j’ai regardé tous leurs résultats en Ligue 2. »

Et enfin...

AS Monaco : Jakobs pisté par l’Union Berlin

Selon Kicker, l’Union Berlin s'intéresserait à Ismail Jakobs (23 ans), le le latéral gauche de l'AS Monaco. Cette saison, l'international sénégalais a disputé 41 matchs (dont 29 entrées en jeu) toutes compétitions confondues avec le club de la Principauté.

MHSC : Giroud pas tenté par un retour à Montpellier

Un temps annoncé de retour en France, notamment à Montpellier où il fut champion de France en 2011, Olivier Giroud n’a finalement jamais été proche de rentrer au pays. « Pour moi, Olivier Giroud a trouvé son Graal en Italie, à Milan. Avec ses agents, il a toujours été prévu qu’il finisse aux Etats-Unis. Cela n’a jamais été prévu qu’il revienne à Montpellier, a indiqué Laurent Nicollin au micro de France Bleu. Il va finir avec le Milan AC et peut-être que dans un an ou deux, il partira aux Etats-Unis. C’est son rêve de partir là-bas. »

